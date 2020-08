Bjegunac Z.M.: Cijeli zatvor mi je pjevao Posljednjeg boema

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Z.M. (61), nepravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz Dinama, pobjegao je u susjednu BiH uoči presude u Hrvatskoj. Sad pjeva po svadbama i ruga se hrvatskom pravosuđu

<p>Dok nepravomoćno osuđenom bjeguncu Z.M. (61) Dinamo plaća tjelohranitelje i skupocjeni BMW, on se provodi po hercegovačkim svadbama.</p><p>Jedna takva bila je prošli petak u Grudama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjegunac Z.M. pjeva po svadbama</strong></p><p>Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, na svadbu je stigao kao gost iznenađenja nešto prije ponoći.</p><p>- Sala je bila krcata, oko 600 ljudi. Nije se nitko držao socijalne distance jer se u Hercegovini to ne mora - kaže naša čitateljica.</p><p><br/> Na svadbi se zadržao nekoliko sati gdje je zabavljao publiku tako što je pjevao s pjevačem<strong> Duškom Kulišem</strong> i držao nekoliko govora - u jednom od njih prepričavao je svoje zatvorsko iskustvo.</p><h2>Ne može mu nitko ništa</h2><p>- Moram priznati da nije bio nepristojan kako on nekad zna, ovoga je puta bio umjereniji - kaže čitateljica.</p><p>Pjevao je ‘Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine’, a mnogi gosti pohrlili su izvaditi svoje mobitele kako bi to snimili te zajedno pjevali s njime u glas.</p><p>Ipak, pjesma koja je goste ‘pogodila u srce’ bila je ‘Košulja plava’, a neki od gostiju na trgali košulje i mahali Dinamovom zastavom.</p><p>Kako neslužbeno doznajemo, ženio se sin <strong>Mladena Alpeza</strong>, direktora Franck trgovina Bosne i Hercegovine.</p><p>Podsjećamo, prije tri godine, istu je pjesmu pjevao na pozornici s <strong>Dejanom Lovrenom (31)</strong> na svadbi <strong>Matea Kovačića (26) </strong> i njegove izabranice <strong>Izabel (27)</strong>, gdje se skinuo gol do pasa. </p><p>S obzirom da je još uvijek USKOK-ov optuženik, a od optužnice je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu gdje ga zakon ne može dostići, ne čudi da je poznati narodnjački hit <strong>Mitra Mirića</strong>, jedna od omiljenih Mamićevih pjesama.</p><h2>Dinamo mu plaća tjelohranitelje i BMW</h2><p>Podsjetimo, savjetnik uprave Dinama, koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz kluba kojeg neizmjerno voli, već drugu godinu ne napušta Međugorje.</p><p>Kako su nedavno <a href="https://www.24sata.hr/news/osuden-da-je-dinamo-ostetio-za-116-milijuna-kuna-a-isti-klub-mu-placa-troskove-skrivanja-po-bih-701524" target="_blank"><strong>ekskluzivno objavila 24sata</strong></a>, od pokušaja atentata čuvaju ga tjelohranitelji koje mu plaća upravo Dinamo. Uz to, plaćaju mu i luksuzni BMW 7 vrijedan više od 100.000 eura.</p><p>Bjeguncu od hrvatskog pravosuđa Dinamo mjesečno za BMW 7 plaća 8000 kuna plus troškove popravaka. Ima i dva zaštitara koji ga čuvaju od 0-24. U Dinamu kažu da su ti čuvari: nužni.</p><p>Zaštitare, prema našim informacijama, klub plaća i njegovu bratu Zoranu Mamiću. Braća Mamić su s Damirom Vrbanovićem i poreznikom Milanom Pernarom nepravomoćno osuđeni prije dvije godine za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.</p><p>Zdravko je trebao u zatvor jer je osuđen na 6,5 godina, a mlađi brat može čekati pravomoćnost presude na slobodi pa radi kao sportski direktor kluba. Stariji brat je izbjegao odsluženje kazne bijegom u Hercegovinu, a BiH ga je odbila izručiti Hrvatskoj. Zdravkova formalna funkcija je savjetnik uprave kluba. Iz Dinama su objasnili da su unajmili zaštitare jer su zaposlenici kluba u “kontinuitetu žrtve različitih kaznenih dijela”.</p>