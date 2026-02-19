Bjelorusija: Pozvani smo na sastanak Odbora za mir, ali naša delgacija nije dobila vize

Bjelorusija, bliski saveznik Rusije, zemlja koja rijetko biva pozivana na međunarodne skupove, u četvrtak je izjavila da je namjeravala prisustvovati inauguracijskom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu, ali nije uspjela dobiti potrebne vize.

Bjelorusija je dugo podvrgnuta zapadnim sankcijama zbog kršenja ljudskih prava, a kaznene mjere su pojačane nakon što je predsjednik Aleksandar Lukašenko dopustio da se teritorij njegove zemlje koristi za invaziju Moskve na Ukrajinu 2022. godine.

Trump je uputio diplomatski poziv Bjelorusiji, ukidajući neke sankcije u zamjenu za oslobađanje ljudi koje zapadne zemlje smatraju političkim zatvorenicima.

Bjeloruski ministar vanjskih poslova Maksim Riženkov trebao je prisustvovati sastanku Odbora za mir, priopćilo je njegovo ministarstvo, a američka strana je uredno obaviještena.

„Međutim, unatoč provođenju svih potrebnih postupaka s naše strane, vize našoj delegaciji nisu izdane“, navodi se u priopćenju ministarstva.

„U ovoj situaciji postavlja se valjano pitanje - o kakvom miru i kakvom slijedu koraka govorimo ako organizatori ne mogu ispuniti ni osnovne formalnosti kako bismo sudjelovali?“

Ministarstvo je reklo da je Trumpov poziv za sudjelovanje na sastanku Odbora za mir izvorno bio poslan Lukašenku.

Lukašenko, na vlasti od 1994., prošli je mjesec pristao pridružiti se Odboru za mir.

Predstavnici 47 zemalja prisustvovali su u četvrtak sastanku Odbora, koji je Trump predložio u rujnu kada je najavio svoj plan za okončanje izraelskog rata u Gazi.

Kasnije je dao do znanja da će se ovlasti odbora proširiti na rješavanje i drugih sukoba diljem svijeta.