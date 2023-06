Bjelorusija započela godišnje mobilizacijske vježbe

Bjelorusija, koja pomaže Rusiji u invaziji na Ukrajinu, u srijedu je objavila da su njene oružane snage započele deset dana duge godišnje "mobilizacijske vježbe”.

Bjelorusko ministarstvo obrane reklo je kako je cilj vježbi procijeniti razinu pripremljenosti državnih institucija za mobilizaciju rezervista. Vojsku u toj državi moraju služiti svi muškarci, a nakon vojnog roka ostaju u pričuvi.

Bjelorusija je dopustila Rusiji da s njezinog teritorija pokreće napade na Ukrajinu. Od tada je održala niz vojnih vježbi s Rusijom, a ruskim vojnicima dopušta korištenje njezinih baza za vježbe.

Bjelorusija je i ovaj mjesec počela primati rusko taktičko nuklearno naoružanje za koje je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je upozorenje Zapadu.

Bjeloruske snage nisu se izravno pridružile ratu na strani Moskve, no predsjednik Aleksander Lukašenko rekao je da će to učiniti dođe li do „agresije punog opsega” protiv nje.