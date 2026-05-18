Obavijesti

News

Komentari 0
KADROVSKA KRIZA

Bjelovar nudi pedijatrima do 20.000 eura za rad u bolnici

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Bjelovar nudi pedijatrima do 20.000 eura za rad u bolnici
Foto: Canva

Zbog manjka liječnika na Odjelu pedijatrije Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija pripremaju paket financijskih potpora za nove i postojeće pedijatre.

Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija zajednički pripremaju paket financijskih mjera za privlačenje novih pedijatara u bjelovarsku bolnicu, a svaki novi pedijatar mogao bi u prvoj godini rada dobiti oko 20.000 eura potpore, priopćeno je u ponedjeljak nakon radnog sastanka. Povod sastanka na kojemu su sudjelovali gradonačelnik Dario Hrebak, župan Marko Marušić i ravnateljica Opće bolnice Sanela Grbaš Bratković je aktualna kadrovska kriza na Odjelu pedijatrije bjelovarske bolnice, koji trenutačno radi s tek dva liječnika pedijatra, dok je treći na bolovanju.

KRŠI SE GDPR Liječnici upozorili: AI nikako ne smije zamijeniti odluku doktora
Liječnici upozorili: AI nikako ne smije zamijeniti odluku doktora

„Grad Bjelovar spreman je sudjelovati u stvaranju kvalitetnog i konkurentnog paketa mjera kojim želimo zadržati postojeće liječnike, ali i privući nove pedijatre u naš grad", rekao je gradonačelnik Hrebak te dodao da Bjelovar ima i najniži porez na dohodak u Hrvatskoj od 25 posto u višem razredu, nasuprot 35 posto u Zagrebu.

Grad Bjelovar planira novim pedijatrima osigurati jednokratnu potporu od oko 10.500 eura bruto u prvoj godini rada te dodatnih 5.250 eura u drugoj godini. Postojećim pedijatrima u bolnici i Domu zdravlja planira se isplatiti po 5.000 eura bruto, a liječnicima opće prakse s više od 1.700 pacijenata po 2.250 eura bruto.

INCIDENT Pijan i gol divljao u Bjelovaru. Radi se o doktoru. Dan ranije je samovoljno otišao s posla
Pijan i gol divljao u Bjelovaru. Radi se o doktoru. Dan ranije je samovoljno otišao s posla

Bjelovarsko- bilogorska županija planira osigurati potporu u jednakom iznosu kao Grad Bjelovar, čime bi ukupna potpora u prvoj godini dosegla oko 20.000 eura.

Župan Marušić najavio je i isplate od 5.000 eura neto za svakog pedijatra koji dođe u bolnicu, 4.000 eura ako ostane dulje od godinu dana te još 3.000 eura ako ostane dulje od dvije godine. Pedijatrima iz Doma zdravlja koji odrade 480 sati dežurstva u bolnici isplatit će se 5.000 eura.

POVEĆANJE ULAGANJA U OBITELJSKU Pacijenti će moći ići na nove pretrage kod svog doktora. Doznajemo što se sve mijenja
Pacijenti će moći ići na nove pretrage kod svog doktora. Doznajemo što se sve mijenja

Podsjetio je da Županija već sufinancira najam stanova i kamate na stambene kredite, a oko 30 liječnika iz bjelovarske bolnice trenutačno koristi jednu od tih mjera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove!
ZAVRŠENA POTRAGA

UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove!

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...
POLICIJA OBJAVILA

Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...

U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, objavila je policija...
FOTO Ovo je ubojica iz Drniša, pogledajte trenutak privođenja
SKRIVAO SE VIŠE OD 24 SATA

FOTO Ovo je ubojica iz Drniša, pogledajte trenutak privođenja

Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva mladića (19) tijekom dostave pizze. Osumnjičeni Kristijan Aleksić bježao je više od 24 sata dok ga nisu pronašli na prilazu u grad.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026