Bjelovar nudi pedijatrima do 20.000 eura za rad u bolnici

Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija zajednički pripremaju paket financijskih mjera za privlačenje novih pedijatara u bjelovarsku bolnicu, a svaki novi pedijatar mogao bi u prvoj godini rada dobiti oko 20.000 eura potpore, priopćeno je u ponedjeljak nakon radnog sastanka. Povod sastanka na kojemu su sudjelovali gradonačelnik Dario Hrebak, župan Marko Marušić i ravnateljica Opće bolnice Sanela Grbaš Bratković je aktualna kadrovska kriza na Odjelu pedijatrije bjelovarske bolnice, koji trenutačno radi s tek dva liječnika pedijatra, dok je treći na bolovanju.

„Grad Bjelovar spreman je sudjelovati u stvaranju kvalitetnog i konkurentnog paketa mjera kojim želimo zadržati postojeće liječnike, ali i privući nove pedijatre u naš grad", rekao je gradonačelnik Hrebak te dodao da Bjelovar ima i najniži porez na dohodak u Hrvatskoj od 25 posto u višem razredu, nasuprot 35 posto u Zagrebu.

Grad Bjelovar planira novim pedijatrima osigurati jednokratnu potporu od oko 10.500 eura bruto u prvoj godini rada te dodatnih 5.250 eura u drugoj godini. Postojećim pedijatrima u bolnici i Domu zdravlja planira se isplatiti po 5.000 eura bruto, a liječnicima opće prakse s više od 1.700 pacijenata po 2.250 eura bruto.

Bjelovarsko- bilogorska županija planira osigurati potporu u jednakom iznosu kao Grad Bjelovar, čime bi ukupna potpora u prvoj godini dosegla oko 20.000 eura.

Župan Marušić najavio je i isplate od 5.000 eura neto za svakog pedijatra koji dođe u bolnicu, 4.000 eura ako ostane dulje od godinu dana te još 3.000 eura ako ostane dulje od dvije godine. Pedijatrima iz Doma zdravlja koji odrade 480 sati dežurstva u bolnici isplatit će se 5.000 eura.

Podsjetio je da Županija već sufinancira najam stanova i kamate na stambene kredite, a oko 30 liječnika iz bjelovarske bolnice trenutačno koristi jednu od tih mjera.