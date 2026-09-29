Svečano otvorili Wellovar, ovo su najveće toplice u Hrvatskoj

U Velikom Korenovu na Dan Grada Bjelovara i njegov 270. rođendan otvorene su najveće toplice u Hrvatskoj, Wellovar, piše Moj portal. Na otvaranju projekta vrijednog 40 milijuna eura bili su predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te brojni drugi ugledni gosti.

Bjelovarske Terme budućnosti, Wellovar spremne za sutrašnje otvorenje | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Program je počeo u 9 sati na tribinama uz olimpijski bazen, a među prvima su novu bjelovarsku vodenu pozornicu isprobali članovi Hrvatskog saveza umjetničkog plivanja.

Bjelovarske Terme budućnosti, Wellovar spremne za sutrašnje otvorenje | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Wellovar ima pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima se posebno ističe olimpijski bazen, četiri saune, teretanu, sportske i rekreacijske sadržaje te ugostiteljsku ponudu.

Samo unutarnje vodene površine zauzimaju oko dvije tisuće četvornih metara, od čega olimpijski bazen ima 1250 četvornih metara.