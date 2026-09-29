Wellovar ima pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima se posebno ističe olimpijski bazen, četiri saune, teretanu, sportske i rekreacijske sadržaje
Svečano otvorili Wellovar, ovo su najveće toplice u Hrvatskoj
U Velikom Korenovu na Dan Grada Bjelovara i njegov 270. rođendan otvorene su najveće toplice u Hrvatskoj, Wellovar, piše Moj portal. Na otvaranju projekta vrijednog 40 milijuna eura bili su predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te brojni drugi ugledni gosti.
Program je počeo u 9 sati na tribinama uz olimpijski bazen, a među prvima su novu bjelovarsku vodenu pozornicu isprobali članovi Hrvatskog saveza umjetničkog plivanja.
Wellovar ima pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima se posebno ističe olimpijski bazen, četiri saune, teretanu, sportske i rekreacijske sadržaje te ugostiteljsku ponudu.
Samo unutarnje vodene površine zauzimaju oko dvije tisuće četvornih metara, od čega olimpijski bazen ima 1250 četvornih metara.
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