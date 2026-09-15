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Bjelovarski sajam oborio rekorde: Zaradili 145.000 eura, Vlada daje 10 mil. za obnovu

Piše HINA,
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Bjelovarski sajam oborio rekorde: Zaradili 145.000 eura, Vlada daje 10 mil. za obnovu
Gudovac: Sajamski prostor u Gudovcu ujedno je i najveca izložba stoke | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Na Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu ostvareni su rekordi u prihodu od ulaznica i broju izlagača, a Vlada je najavila značajna ulaganja za obnovu sajamskog prostora

Na Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu ostvareno je 145 tisuća eura prihoda od prodaje ulaznica uz 57 izlagača više nego lani, a Vlada je odobrila 10 milijuna eura za obnovu sajamskog prostora, priopćili su u utorak iz Bjelovarskog sajma. Prihod od ulaznica bio je 45 tisuća eura veći nego lani, a broj posjetitelja veći za šest tisuća. Ove godine prvi je put uveden sustav internetske prodaje ulaznica, koji su posjetitelji dobro prihvatili.

Sajamski prostor bio je u potpunosti popunjen, a okosnica sajma bila je 33. Državna stočarska izložba. Na njoj je gotovo 200 izlagača predstavilo najbolje iz hrvatskog uzgoja goveda, konja, magaraca, peradi i pčela, ukupno gotovo 370 primjeraka u 26 pasmina i 78 kolekcija.

Izložba se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a organizira je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u suradnji s uzgojnim udruženjima i Bjelovarskim sajmom. Posjetitelji su ove godine prvi put mogli razgledati i izložbu arapskih konja, koji su se u Gudovac vratili nakon 15 godina.

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"Iza nas su iznimno zahtjevna dva mjeseca, ali rezultati pokazuju da smo u vrlo kratkom razdoblju napravili velik pomak", rekao je direktor sajma Dario Turniški.

U idućih nekoliko mjeseci javnosti će biti predstavljen projekt potpune obnove i modernizacije sajma, a ukupna vrijednost procjenjuje na oko 20 milijuna eura. Ulaganjem će se osigurati suvremena infrastruktura, bolji uvjeti za izlagače i posjetitelje te prostor za daljnji rast i razvoj novih manifestacija.

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Prilikom otvaranja sajma, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je da je Vlada za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za cjelovitu revitalizaciju sajamskog prostora Gudovac.

Turniški je zahvalio Vladi na odobrenim sredstvima te bjelovarsko-bilogorskom županu Marku Marušiću na angažmanu i lobiranju za njihovo osiguravanje. "Rezultati ovogodišnjeg Jesenskog sajma, zajedno s najavljenom obnovom, potvrđuju da Bjelovarski sajam ima perspektivu, povjerenje izlagača i posjetitelja te sve preduvjete da postane još snažnije nacionalno i međunarodno sajamsko središte", zaključio je Turniški.

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