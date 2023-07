Bježao od policije po Zagrebu: Osumnjičeni (23) iz auta izbacio hrpu droge i digitalnu vagu

NPolicijski službenici Policijske uprave zagrebačke javljaju da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 'Neovlaštena proizvodnja i promet drogama'.

Sumnja se da je 23-godišnjak, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje, nabavljao veće količine amfetamina, droge MDMA, hašiša i konoplje tipa droga koje je potom vagao i prepakiravao te skrivao u svom osobnom automobilu i stanu na Trešnjevci radi daljnje prodaje, javlja policija.



U petak, 14. srpnja oko 22 sata na raskrižju Ilice i Zagrebačke ceste policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije pokušali su zaustaviti osobni automobil marke Renault zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni 23-godišnjak, no on je ignorirajući znakove policijskih službenika nastavio vožnju Zagrebačkom cestom, a potom Prilazom baruna Filipovića u smjeru istoka. Policijski službenici vozilom su krenuli za osumnjičenim, a tijekom potjere uočili su da je iz njegovog vozila u vožnji izbačeno nekoliko vrećica kao i digitalna vaga. Nakon što su policijski službenici sustigli osumnjičenog, kod kućnog broja 7 Prilaza baruna Filipovića policijskim su vozilom blokirali njegov automobil te se on zaustavio.

Nakon zaustavljanja, osumnjičeni je policijskim službenicima dragovoljno izručio dvije plastične vrećice s ukupno 56 grama konoplje tipa droga dok je naknadno utvrđeno da je uz digitalnu vagu iz vozila osumnjičenika izbačena jedna papirnata vrećica s 84 tablete i 11 polovina tableta droge MDMA, plastična vrećica s 24 grama amfetamina te plastična vrećica s oko 21 gram konoplje tipa droga, javlja policija.



Također, u nastavku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je policijskim službenicima predao i vrećicu ispunjenu s oko 0,67 grama hašiša. Količina i vrste oduzete droge kao i digitalna vaga za precizno mjerenje nesporno ukazuju na činjenicu kako je pronađena droga bila namijenjena daljnjoj preprodaji.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su 23-godišnjaka predali pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.