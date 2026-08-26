BJEŽI, KIŠO! Vraćaju se sunčani dani, temperature opet rastu!

Danas Hrvatsku očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, osobito na Jadranu gdje će temperature dosezati i do 33°C. U unutrašnjosti zemlje jutro može biti oblačnije, mjestimice uz povećanu naoblaku i lokalnu maglu, a rijetko je moguća i slaba kiša. Tijekom poslijepodneva uz jači razvoj oblaka ponegdje u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre može doći do kratkotrajnih pljuskova, no većina područja uživat će u suncu.

Vjetar će biti uglavnom slab, na istoku i na Jadranu povremeno umjeren sjeverozapadni, dok će na dalmatinskim otocima povremeno puhati jak vjetar, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najviše dnevne temperature kretat će se između 26 i 31°C, dok će u Dalmaciji biti još toplije, ponegdje i do 33°C.

U Zagrebu se tijekom jutra očekuje umjerena naoblaka, na širem području grada moguća je i kratkotrajna magla, no poslijepodne će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab, a najviša dnevna temperatura oko 29°C.

Foto: DHMZ

Ukratko, pred nama je još jedan pravi ljetni dan, idealan za boravak na otvorenom, ali i za oprez zbog visokih temperatura. Kratkotrajni pljuskovi mogući su samo u gorju i dijelovima Istre, dok će ostatak Hrvatske uživati u pravom ljetnom vremenu.

A što se tiče prognoze za petak, najave su još bolje.

- Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 °C - navodi DHMZ.

*uz korištenje AI-ja