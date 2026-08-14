'Bježimo od požara na Pelješcu, što drugo da radimo? Vlada velika strka i panika za karte'

Na Pelješcu smo, bježimo od požara, stigli smo na trajekt u Trpanj, zbog situacije su uvedene izvanredne linije za Ploče, ali svi smo morali kupiti kartu, uključujući i za djecu, ogorčeno je za 24sata ispričao čitatelj kojeg je požar zatekao na poluotoku na ljetovanju.

Pokretanje videa... VIDEO Kanaderi gase požar na Pelješcu | Video: Čitatelj 24sata

Svi su, dodaje, zgroženi činjenicom da Jadrolinija u ovakvoj strci i panici traži da se kupe karte, što stvara dodatne gužve.

- Pohvalno je da trajekti voze svakih sat vremena, ali da se stvaraju redovi zbog karata, nije - govori nam čitatelj.

- Pa moramo bježati, šta drugo da radimo, a onda u trajektnoj luci ići na šalter za kartu i čekati, kakav apsurd! Online plaćanje, pritom, nije moguće, pokušali smo, nastavlja čitatelj, koji s Pelješca odlazi s obitelji. Dodaje kako u koloni automobila, koja je sad duga oko kilometar, sigurno ima i onih koji ne očekuju da moraju po kartu sad, pa dođu na brod bez nje.

Jadroliniji smo poslali upit o situaciji, odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Posljedice požara u Omišu

Zbog šumskog požara koji je u petak ujutro buknuo na poluotoku Pelješcu prekinut je promet na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje, a obilaska nema, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u petak.

Gašenje velikog šumskog požara na području Kune Pelješke je u tijeku, a gori trava, nisko raslinje i borova šuma, izvijestila je jutros Hrvatska vatrogasna zajednica.

Na požarište su upućene snage VZŽ Dubrovačko-neretvanske, Intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik te četiri kanadera, a prema informacijama Ministarstva obrane i jedan Air Tractor.

Zbog velikog požara na području Omiša i dalje je prekinut promet na omiškoj obilaznici (DC553) prema Makarskoj te u mjestu Lokva Rogoznica na dionici Stanići-Medići.

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko sedam kilometara.