Black Friday na A1 webu

Black Friday ponuda počinje 25.11 na A1 webu, a traje do nedjelje 29.11. u ponoć ili do isteka zaliha

<p><strong>A1 web shop </strong>četvrtu godinu zaredom priprema svoj tradicionalni online event <strong>Black Friday</strong>, a već od srijede 25.11. u 10 sati je na A1 webu moguće pronaći Huawei, Apple, Samsung i druge smartphone, te laptope, gaming uređaje i gadgete po iznimno povoljnim cijenama. Baš na vrijeme za razdoblje darivanja ili za pametnu kupnju najbržeg interneta u osnovnom paketu na hrvatskom tržištu, <strong>Black Friday u A1 Hrvatska</strong> donosi <strong>online popuste na više od 50 modela smartphone-a i do 90%</strong>, vrijedni poklon od 500 kuna za online narudžbu usluge interneta, te od 25-50% popusta na razne gadgete i elektroničke uređaje.</p><p>Ponuda je dostupna samo putem weba, tako da možete kupovati iz sigurnosti svojeg naslonjača, platiti možete pouzećem ili karticom, a dostava je besplatna za sve narudžbe. Ponuda traje do nedjelje 29.11. u ponoć ili do isteka zaliha, tako da je potrebno požuriti i osigurati željenu ponudu na vrijeme.</p><p><strong>Posjetite <a href="http://www.a1.hr/" target="_blank">www.a1.hr</a></strong> i provjerite cjelokupnu ponudu podijeljenu u devet popularnih kategorija, naručite iz sigurnosti svog doma u par klikova na webshopu ili razgovarajte s agentima u virtualnom shopu na našim web stranicama.</p><p>Ističemo ponude (popusti će biti vidljivi 25.11. u 10:00):</p><p><a href="https://www.a1.hr/webshop/mobiteli-na-pretplatu/huawei-huawei-p40-lite-128gb-crni/1000032075/savrsena" target="_blank">https://www.a1.hr/webshop/mobiteli-na-pretplatu/huawei-huawei-p40-lite-128gb-crni/1000032075/savrsena</a> 65% popusta, Black Friday cijena: 9­ kn odmah + 10 kn/mj uz tarifu Savršena</p><p><a href="https://www.a1.hr/privatni/internet/kucni-internet" target="_blank">https://www.a1.hr/privatni/internet/kucni-internet</a> 500 kn na Visa poklon kartici za online narudžbu Internet usluge (uz ugovornu obavezu – detalji će pisati na stranici ponude)</p><p><a href="https://www.a1.hr/webshop/gadgeti-i-dodatna-oprema/samsung-samsung-galaxy-watch3-45mm-mystic-black/1000033470" target="_blank">https://www.a1.hr/webshop/gadgeti-i-dodatna-oprema/samsung-samsung-galaxy-watch3-45mm-mystic-black/1000033470</a> popust 900 kn</p><p> </p>