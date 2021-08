Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović izjavio je u petak da će zbog usklađenja mirovine u Hrvatskoj porasti 2,5 posto čime prosječna mirovina raste za nešto više od 68 kuna.

Oni s najnižom mirovinom dobit će najmanje, a oni s višom – najviše. Tako primjerice umirovljenoj blagajnici stiže povećanje od 40-ak kuna, a saborskim zastupnicima oko 250 piše RTL.hr.

- Pa da smo kod talibana imali bi više. Ja ću dobiti 68 kuna više… pa kaj je to za dvoje ćevape - komentirao je za RTL promjene Božo Rački.

- To je sve sitnica, uopće se ne osjeti to. To je jako malo, sve ide gore, sve je poskupjelo a penzije male - nezadovoljno govori Bara Holbak.

Prema jednostavnoj matematici saborski zastupnici koji imaju po 10 tisuća kuna imati će povećanje mirovine za čak 253 kune, dok prosječni umirovljenik sa primanjima od 2582 kune mjesečno povećanje od svega 63 kune.

- Sramotno! Meni dođe da im vratim taj novac. Tolika devalvacija, toliko ponižavanje. Bez teksta sam, bez komentara - rekla je umirovljenica Branka Rodić iz Zagreba.

- Ništa, otići će kupiti kilogram mesa i gotovo. I to bu pojeo sa svojom familijom i dalje mjesec dana bude gledal kaj bu - govori Vlasta Malus iz Zagreba.

Sindikati umirovljenika izrazili su svoje neslaganje te cijelu situaciju i preraspodjelu smatraju suludom.

I za Sindikat umirovljenika ovakvo je usklađivanje sramotno – jer život je sve skuplji. Od hrane, prijevoza, režija do kućnih potrepština.

- Cijena brašna i ulja već je veća za 20 posto, najavljuju rast cijena žitarica, tako da povećanje od 50-60 kuna zapravo dovodi do situacije da umirovljenici i sa tim povećanjem zapravo će živjeti lošije i biti siromašniji nego prije - kazao je Igor Knežević, glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske.

- Prosječna mirovina danas je 300 kuna ispod linije siromaštva, a korisnika prosječne mirovine je preko 800 tisuća - kazala je Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

Podsjetimo, ministar Aladrović rekao je kako će se prosječna mirovina povećat će se od 1. srpnja za 68 kuna, te dodao kako je to najveći porast mirovine temeljem usklađenja od 2018. godine. Uvećane mirovine korisnicima će biti isplaćene u rujnu, s mirovinom za kolovoz te s razlikom za srpanj.

- Podaci govore da imamo relativno visoka usklađenja pogotovo u odnosu na one ranije periode, i činit ćemo sve da to tako bude i ubuduće - kazao je.