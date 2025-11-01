Obavijesti

BOL KOJA NE PRESTAJE

Blagdan Svih svetih u Vukovaru u znaku prisjećanja na 1991.

Vukovar: Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Proslava Svih svetih u Vukovaru protječe u znaku prisjećanja na studeni 1991. kada je Vukovar, nakon višemjesečne vojne agresije okupiran, a Vukovarci ubijani, zlostavljani, zatočeni u logorima i prognani

Na tisuće upaljenih svijeća gori od sinoć na vukovarskim grobljima, koje na blagdan Svih svetih tradicionalno pohodi velik broj Vukovaraca, a posebice velik broj građana svijeće je zapalio na grobovima poginulih i umrlih hrvatskih branitelja i civila ubijenih u obrani Vukovara 1991..

Na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata na kojem se pokapaju poginuli i umrli hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji od ranog jutra velik je broj članova obitelji i rodbine te građana koji paljenjem svijeće odaju počast pokopanima na tom groblju.

Svijeće gore i kod 938 bijelih križeva koji simboliziraju isti toliki broj žrtava agresije na Vukovar 1991. ekshumiranih iz masovne grobnice na Novom vukovarskom groblju, koje se nalazi uz Memorijalno groblje.

Na stotine upaljenih lampiona gori i kod Spomen obilježja na Ovčari i na mjestu masovne grobnice iz koje su 1996. godine ekshumirani posmrtni ostatci 200 hrvatskih branitelja i civila, koje su jugosrpski agresori odveli iz vukovarske bolnice nakon sloma obrane grada te ih ubili na Ovčari 20. studenoga 1991.

Proslava Svih svetih u Vukovaru protječe u znaku prisjećanja na studeni 1991. kada je Vukovar, nakon višemjesečne vojne agresije okupiran, a Vukovarci ubijani, zlostavljani, zatočeni u logorima i prognani iz svojih domova.

