Blake se probudio: 'Zašto su me policajci upucali toliko puta?'

Policajci su u leđa Jacoba Blakea pucali sedam puta dok su ga pokušavali privesti. Njegov otac rekao je da je Jacob paraliziran od struka nadolje, a obitelj je shrvana jer je privezan lisicama za krevet

<p><strong>Jacob Blake</strong> (29) kojeg su policajci upucali sedam puta u leđa dok su ga pokušali privesti, došao je svijesti u bolnici. Njegov otac već je ranije izvijestio kako je Jacob paraliziran od struka naniže. </p><p>- Pitao me: Zašto su me upucali toliko puta? - ispričao je njegov otac za <a href="https://edition.cnn.com/2020/08/28/us/jacob-blake-wisconsin-friday/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><p>- Rekao sam mu: Sine, nisu te uopće trebali upucati - ispričao je otac i rekao da Jacob ne može ustati "ni da hoće". </p><p><strong>UZNEMIRUJUĆA SNIMKA: Pucali mu u leđa sedam puta </strong></p><p>Obitelj je ranije rekla kako im je teško gledati Jacoba koji je lisicama prikovan za krevet i da ne razumiju zašto je to bilo potrebno. </p><p>- Nadam se da ćemo pronaći način da mu pomognemo u oporavku - rekao je guverner Wisconsina Tony Evers. </p><p>Obiteljski odvjetnik <strong>Benjamin Crump</strong> rekao je kako objašnjenja nema te kako ovakvo postupanje policije prati uzorak prekomjerne upotrebe sile. </p><p>- Mom sinu nisu omogućena ljudska prava - rekao je njegov Jacobov otac. </p>