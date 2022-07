Blizanci kraj Donjeg Miholjca trebaju pomoć: Bez kaciga lubanja će im stiskati mozak

Blizanci Jan i Tin još su u maminu trbuhu bili glavicama naslonjeni jedan na drugog. Zbog toga im se glave nisu pravilno formirale. Janova je deformirana 13 posto, a Tinova 8,5 posto, pa sad imaju motoričke smetnje, ne mogu rotirati glavu, a kako kosti lubanje postaju čvršće, stvara se pritisak na neke dijelove mozga, što bi poslije moglo prouzročiti veće probleme.

Sve to bacilo je u očaj njihove roditelje, Ramonu (20) i Ivana Majora (24), koji žive u Krčeniku nedaleko od Donjeg Miholjca. Silno su željeli imati djecu, ali im sreća nije bila naklonjena. Naime, Ramona je imala dva spontana pobačaja do sada. Bili su neizmjerno sretni kad su, u ožujku ove godine, dobili blizance.

- Trudnoća je bila uredna i iznesena do kraja. Ginekologinja mi nije rekla da nešto nije u redu s njihovim glavama. To sam saznala nakon porođaja, kad je pedijatrica rekla da će bebe morati na fizikalne vježbe u Bizovac. No tamo nam je fizijatar rekao da ne postoje vježbe za taj problem, pa smo danima obilazili doktore u Osijeku i Zagrebu da pronađemo rješenje, no bez uspjeha. Doktorica nam je rekla da postoje korektivne kacige za djecu s deformacijama glave, ali da troškove takvog liječenja ne pokriva HZZO. Time se bavi jedino tvrtka MOOR Ortotika i protetika u Velikoj Mlaki. U srpnju smo bili na besplatnom pregledu i dobili nalaz te preporuku za kacige - kaže Ramona, koju je cijena kaciga, kao i svi troškovi liječenja, obeshrabrila. Naime, mogu birati između fiksnih kaciga, koje se moraju svako malo mijenjati, a jedna košta 11.500 kuna, te korektivnih kaciga, koje se mogu podešavati, a jedna košta 18.000 kuna. To znači da obitelj mora pronaći minimalno 36.000 kuna samo za kacige, i to do kraja kolovoza jer do tada moraju javiti žele li kacige ili ne. Prema najavljenoj proceduri, morat će dovesti djecu na mjerenje, dva dana nakon toga isprobati kacige te nakon tjedan dana doći po gotove kacige. Također će morati platiti svaki sljedeći pregled 2000 kuna, put do Velike Mlake te boravak tamo.

- Kad smo se vjenčali, kupili smo ovu staru kuću, koju uređujemo. Ivan radi kao vozač, a ja sam nezaposlena. Živimo s oko 4000 kuna mjesečno. Jedva smo dobili kredit za kuću jer su nam primanja mala. No pokušali smo u banci tražiti još jedan kredit za liječenje djece. Nisu nam odobrili - dodaje mama Ramona plačući.

Dječaci se lijepo razvijaju, veseli su i zaigrani, no ne mogu se okrenuti na dio glave koji im je veći, pa stalno leže na tom ulegnutom dijelu, što dodatno opterećuje njihovu lubanju. Korektivne kacige jedine im mogu pomoći u tome. Račun za pomoć obitelji Major otvoren je u PBZ-u, na ime Jana Majora. IBAN: HR3123400093235817045

