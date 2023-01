Blizanke Marija i Ana šaptačice su lipicancima: 'Počele smo jahati sa samo pet godina...'

Marija i Ana Vrtarić (15), blizanke iz Vrpolja, velike su zaljubljenice u konje, a i u bogatu graničarsku slavonsku nošnju. Ana, koja je starija četiri minute, kaže da je to jednostavno tako, da to vole. Njihov otac Marko nakon što je otkrio da su njih dvije drugi par blizanaca, jer su prvi blizanci Lovro i Marta, stariji tek 1,5 godinu, kaže da ništa drugo nije bilo niti za očekivati. I ne samo to, obitelj ima još jedno dijete, a to je najmlađi Mata, ima svega četiri mjeseca i po svemu sudeći niti on se neće razlikovati od svojih starijih sestara i brata. Otac im je s 14 godina kupio prvog konja, a tek nakon dolaska iz Piškorevaca u Vrpolje sve je nezaustavljivo krenulo. Danas obitelj ima oko 60 konja i veliki broj druge stoke.