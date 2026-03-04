Prema procjenama Izraelskih obrambenih snaga (IDF), prije početka rata protiv Irana u lipnju 2025., iranski arsenal balističkih projektila procjenjivao se na približno 3000 projektila
Bliži se kraj? Iranci sve rjeđe lansiraju rakete na Izrael
Izraelska vojska tvrdi da Iran svakoga dana ispaljuje sve manji broj projektila prema toj zemlji, nakon napada na lansirne sustave i zalihe.
Vojni glasnogovornik Nadav Shoshani izjavio je da je izraelska vojska „neutralizirala oko 300 lansera balističkih projektila“.
- Smatramo da su naše operacije protiv tih lansera i protiv tih zaliha dio činjenice da bilježimo smanjenje broja projektila koji se svakodnevno ispaljuju“, dodao je Shoshani.
SAD je pogodio više od 2.000 ciljeva u Iranu uništivši stotine i stotine balističkih projektila i dronova. Prema procjenama Izraelskih obrambenih snaga (IDF), prije početka rata protiv Irana u lipnju 2025., iranski arsenal balističkih projektila procjenjivao se na približno 3000 projektila.
Pretpostavlja se da je Islamska Republika taj broj obnovila, ako ne i povećala.
