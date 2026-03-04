Bliži se kraj? Iranci sve rjeđe lansiraju rakete na Izrael

Izraelska vojska tvrdi da Iran svakoga dana ispaljuje sve manji broj projektila prema toj zemlji, nakon napada na lansirne sustave i zalihe.

Vojni glasnogovornik Nadav Shoshani izjavio je da je izraelska vojska „neutralizirala oko 300 lansera balističkih projektila“.

- Smatramo da su naše operacije protiv tih lansera i protiv tih zaliha dio činjenice da bilježimo smanjenje broja projektila koji se svakodnevno ispaljuju“, dodao je Shoshani.

Pokretanje videa... 00:19 Napadi na lansirne rampe | Video: IDF

SAD je pogodio više od 2.000 ciljeva u Iranu uništivši stotine i stotine balističkih projektila i dronova. Prema procjenama Izraelskih obrambenih snaga (IDF), prije početka rata protiv Irana u lipnju 2025., iranski arsenal balističkih projektila procjenjivao se na približno 3000 projektila.

Pretpostavlja se da je Islamska Republika taj broj obnovila, ako ne i povećala.