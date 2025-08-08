Obavijesti

News

Komentari 0
UPUTA HODOČASNICIMA

Bliži se Velika Gospa. Evo što policija preporučuje svim hodočasnicima za Sinj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bliži se Velika Gospa. Evo što policija preporučuje svim hodočasnicima za Sinj
Sinj: Održano XI. pokrajinsko hodočašće hrvatske vojske, policije i branitelja | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Vozači se obavještavaju da će stara cesta Solin–Klis biti zatvorena za promet 9./10. i 14./15. kolovoza od 20 sati, osim za stanare, a sav promet bit će preusmjeren na državnu cestu D1.

Splitsko-dalmatinska policija pozvala je hodočasnike koji će prema Sinju ići u noćima s 9. na 10. te s 14. na 15. kolovoza, kao i vozače na tim cestama, da poštuju upute i kreću se preporučenim trasama zbog sigurnosti svih sudionika u prometu.

Najveći broj hodočasnika očekuje se iz smjerova Splita i Solina, Imotskog, Muća preko Sutine, Šestanovca, Blata na Cetini te iz smjera Bosne i Hercegovine, izvijestila je policija.

Vozači koji će prometovati dionicama cesta kojima će se kretati hodočasnici pozvani su da voze oprezno i usporeno, da poštuju privremenu prometnu signalizaciju te postupaju prema uputama i zapovijedima policijskih službenika na terenu.

HVALA VAM! Sinjskoj diki didi Klariću (84) Bulj je uručio zahvalnicu grada: 'Vi ste primjer svima nama'
Sinjskoj diki didi Klariću (84) Bulj je uručio zahvalnicu grada: 'Vi ste primjer svima nama'

Hodočasnicima je preporučeno da koriste isključivo predviđene trase te da hodaju nogostupom ili uz lijevi rub kolnika, a iznimno uz desni rub kolnika u situacijama kada je to sigurnije, primjerice u nepreglednim zavojima.

Također se pozivaju da se kreću u koloni jedan iza drugoga te koriste baterijske lampe, reflektirajuće prsluke, narukvice i svjetliju odjeću ili obuću, kako bi bili uočljiviji u prometu.

Policija podsjeća da je hodočasnicima strogo zabranjeno kretanje autocestom A1 te dionicom brze ceste D1 (Solin–Križice).

Vozači se obavještavaju da će stara cesta Solin–Klis biti zatvorena za promet 9./10. i 14./15. kolovoza od 20 sati, osim za stanare, a sav promet bit će preusmjeren na državnu cestu D1 (brza cesta Solin–Klis–Dugopolje).

Vozačima u tranzitu preporučuje se da u navedenim terminima koriste alternativne prometnice, a na sam blagdana Velike Gospe, 15. kolovoza, savjetuje im se da izbjegavaju prometovanje državnom cestom D1 kroz grad Sinj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'
MALO SU SE ZABUNILI

Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'

Aeroklub je pripremio 5500 mjesta za parkiranje vozila. Krenula je lažna priča da je sve puno...
Izrael ide u totalnu okupaciju Gaze. Von der Leyen traži hitno primirje u uništenoj enklavi
ODOBRIO KABINET

Izrael ide u totalnu okupaciju Gaze. Von der Leyen traži hitno primirje u uništenoj enklavi

IDF (Izraelske obrambene snage) će se pripremiti za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom i istovremeno pružanje humanitarne pomoći civilnom stanovništvu izvan borbenih područja, objavio je Netanyahu
Tko je osvojio gotovo 38 mil. eura na lutriji u Sloveniji? 'Taj je vjerojatno izgubio svoj listić'
MOŽDA JE DOBITNIK I HRVAT

Tko je osvojio gotovo 38 mil. eura na lutriji u Sloveniji? 'Taj je vjerojatno izgubio svoj listić'

Netko je osvojio malo manje od 38 milijuna na Eurojackpotu u Sloveniji. Možda je izgubio listić, kaže prodavač

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025