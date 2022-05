Blockchain u hrvatskom turizmu? U Splitu znaju da je tehnologija ključ uspjeha

O tome da 5G tehnologija nije nešto čega bismo se trebali bojati nego nešto što bismo, zahvaljujući mnogobrojnim prednostima koje donosi, trebali objeručke prigrliti, priča se već neko vrijeme. Projekcije budućnosti koje se povezuju s ovom tehnologijom su, bez pretjerivanja, spektakularne. Gotovo da i ne postoji sektor koji od nje neće profitirati. Turistički sektor, jedna od naših najznačajnijih gospodarskih grana, tu nije nikakva iznimka i upravo bi zemlje poput naše primjenom 5G tehnologije u turističkoj industriji mogle najviše profitirati.

A da se stvari iz domene teorije užurbano sele u domenu realizacije, vidi se već i u stvarnoj praksi. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije prepoznala je, naime, među prvima golemi potencijal 5G tehnologije primijenivši revolucionarne mogućnosti 5G mreže, odnosno onog njenog dijela koji se odnosi na blockchain tehnologiju. Kakve veze blockchain ima s turizmom, otkriva nam Joško Stella, direktor TZ-a Splitsko-dalmatinske županije, koji će 6. lipnja u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu sudjelovati na 2. biznis konferenciji 24sata "Hrvatska u novom ekonomskom okruženju", u panelu pod nazivom "Nezaustavljiva tehnologija: 5G & NEXT infrastruktura za Ind4.0”..

- TZ Splitsko-dalmatinske županije pokrenula je projekt Turizam 3.0, čiji naziv simbolički predstavlja integraciju turističkog sektora u treću fazu evolucije tehnologija na kojima počivaju platforme koje predstavljaju gradivne blokove interneta. Kroz ovaj projekt definiran je model implementacije tehnologija koje obilježavaju treću fazu u razvoju weba u turistički sektor kako bi on ostao relevantan i ažuriran svojom ponudom i mogućnostima vlastitog razvoja. Središnji fokus projekta je implementacija NFT-ova kao sredstva u daljnjem razvoju digitalizacije turizma u županiji - pojasnio nam je Stella.

Komplicirano pitanje, jednostavan odgovor

Pitate li se možda što je to NFT, odgovor je zapravo mnogo jednostavniji nego što se to na prvu možda čini. Engleska kratica NFT označava naziv non-fungible token, odnosno u prijevodu - nezamjenjivi token ili žeton, a riječ je o kriptografski zaštićenim djelićima blockchaina koji su osmišljeni tako da predstavljaju nešto sasvim jedinstveno. Njihova je glavna karakteristika ta što su stvoreni kao sredstvo za čuvanje vrijednosti i kao lako provjerljivi dokaz vlasništva.

Za blockchain tehnologiju vjerojatno ste čuli u kontekstu kriptovaluta, od kojih je bitcoin sigurno najpoznatiji. No bez obzira na to što se oba proizvoda temelje na istoj tehnologiji, oni se ipak uvelike razlikuju. Jer dok se bitcoin može vrlo jednostavno zamijeniti za novac ili neku drugu kriptovalutu, NFT je jedinstven i ne može se samo tako zamijeniti drugim NFT-om.

Premda je riječ o kompleksnoj tehnologiji, pojednostavljeno rečeno - odnos NFT-a i bitcoina mogli bismo objasniti i na sljedeći način: Kovanica u vrijednosti 2 kune je poput redovne kriptovalute, svaka koja je u optjecaju vrijedi jednako i svejedno vam je koju imate, a kolekcionarski primjerci rijetkih ručno kovanih rimskih novčića starih 2000 godina bili bi pandan NFT-u, tj. svaki bi imao jedinstvene karakteristike, podrijetlo i vrijednost.

Prvi među jednakima

Upravo su tu karakteristiku blockchain tehnologije u Stellinu ogranku prepoznali kao jedan od ključnih elemenata razvoja turizma, a javnosti su već predstavili i svoj prvi NFT proizvod - 101 Dalmatinac, koji ujedno predstavlja uvod u širu primjenu blockchain tehnologije u stvarnom sektoru.

- NFT-ovi će u početku biti neke slike iz domene turizma koje će predstavljati svojevrsne digitalne razglednice, a turistima će biti zanimljive baš zbog uporabne vrijednosti koju ćemo im dodijeliti. Dakle, na osnovi NFT-ova turisti će moći dobiti popuste, nagradne, unikatne NFT-ove te jedinstveno iskustvo prikaza destinacije ili dijela destinacije koju je turist posjetio - nastavlja naš sugovornik.

Da je riječ o tehnologiji široke primjene, otkriva nam Stella, vidi se i u tome što će se u budućnosti na njoj temeljiti i sve ozbiljnije marketinške strategije.

- Mi smo već i u ovom trenutku dosta orijentirani na digitalni marketing. Naša stranica na Facebooku ima više od 680.000 fanova, naš YouTube kanal bilježi više od 36 milijuna gledanja, a odlične rezultate polučuje i korištenje Adwordsa te njemu srodnih oblika online promocije. Dakle, kao logičan slijed nametnulo se to da krenemo u novi i još suvremeniji oblik online marketinga, odnosno marketing putem NFT-ova - ističe Stella.

Neslućene mogućnosti

Neke mogućnosti uporabe blockchain tehnologije u turizmu već smo spomenuli, no naš sugovornik otkriva kako će s vremenom, ali i širom edukacijom svakodnevnih korisnika, njen doseg postati još mnogo veći, a utjecaj na širi kontekst turističke industrije još značajniji.

- Prije svega, u Splitsko-dalmatinsku županiju privući ćemo mlađe generacije, koje koriste blockchainove i NFT-ove. Osim toga, imamo PR korist od toga što smo među prvima prepoznali i, još važnije, iskoristili potencijal NFT tehnologije. No njezin je najveći benefit, bez svake sumnje, to što ćemo tijekom godina NFT-ovima dodati uporabnu vrijednost, zahvaljujući čemu ćemo ih koristiti za nagrađivanje gostiju, privlačenje i preusmjeravanje gostiju na one lokacije za koje nam je u interesu da ih gosti posjete. Tako možemo upravljati turističkim tokovima - zaključuje Joško Stella te najavljuje rekordno dobru turističku sezonu.

Konferenciju organiziraju 24sata i Kvaka24, a o aktualnim temama govorit će vodeći ekonomisti, gospodarstvenici i stručnjaci iz monetarne politike te IT sektora. Konferenciju uvodnim izlaganjem otvaraju ministar financija i potpredsjednik Vlade Zdravko Marić te guverner HNB-a Boris Vujčić, a na panelima će govoriti i čelnici HGK, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predsjednik HUP-a Igor Škrgatić, keynote speaker Hrvoje Supić i mnogi drugi.

