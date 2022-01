Jedriličarka Lexi koja jedri Karipskim otočjem, pa je na brod primila Ivana Pernara, šokirana je medijskom pažnjom u Hrvatskoj o njenom novom članu posade. Njenu internetsku stranicu i društvene mreže zatrpale su poruke iz Hrvatske, pa je dio bloga posvetila otkriću o pravom identitetu čovjeka kojeg poučava jedrenju. U tekstu, naslova “Slon u prostoriji”, kaže da je mislila kako na brod prima nekog “običnog tipa”, no ispostavilo se da se radi o “hrvatskom Trumpu”.

– Odlučila sam se pozabaviti plimnim valom ludosti koji je prošlog tjedna pogodio moj život. Za moje redovne čitatelje koji nisu svjesni svega ovog što se događa iza kulisa nacionalne informativne drame u Hrvatskoj u kojima smo ja i moj novi član posade – napisala je skiperica koja sve objavljuje i na svom Youtube kanalu Wild Captain Lexi.

– Čini mi se… a toga prethodno nisam bila svjesna, da je moj novi član posade kao HRVATSKI TRUMP! O tome pojma nisam imala, mislila sam da je samo neki tip. On je očito davno bio političar u Hrvatskoj i možda se čak i kandidirao za predsjednika…? Čini se da ga hrvatski tabloidi uhode gdje god stigne, super je poznat u svojoj zemlji.

Prije nekoliko dana obitelji u Hrvatskoj sjedile su za večerom, a nacionalne TV vijesti prikazale su me u donjem rublju na mojoj jedrilici WildChild, gdje podučavam svog ozloglašenog člana posade – pojadala se Lexi.

– Bombardirala me iznenadna neželjena pažnja dok je 75.000 Hrvata preplavilo moju web stranicu i youtube kanal!

Bila sam jednostavno zapanjena. Iskreno, počeli su me kontaktirati hrvatski novinari, koji me još uvijek pokušavaju dobiti za intervjue o mom članu posade. Tvrtke žele da sponzoriram njihove proizvode…! To je sve tako ludo – kaže kapetanica i jasno poručuje:

– Upućujem poruku Hrvatskoj: Svi koji me nazovu da pitaju nešto o mom članu posade, odmah će biti blokirani, a poruke izbrisane. Imate li pitanja o Ivanu – pitajte Ivana!

Ovo bi moglo biti šokantno za sve Hrvate koji su opsjednuti mojim članom posade, ali moja web stranica, blog i YouTube kanali su zapravo o meni i mom životu, moj član posade je samo kratkoročno usputno sjecište u mom svijetu. Nisam imala pojma da će moj posljednji blog postati međunarodna vijest, a ovo mi predstavlja veliki problem – žali se Lexi.

– Dakle, kada se medijska oluja smiri… i za moje redovne čitatelje koji me prate… ovaj plimni val ludosti koji je pogodio moj život utjecat će na moje buduće pisanje. Prvi put ikad… moram cenzurirati ono što pišem. Od sada moram štititi svoju posadu od šakala i biti mnogo gluplja i neizravnija u svojim budućim blogovima.

Žao mi je što ću morati biti neodređen sada i u budućim blogovima… paparazzi su to uništili – poručila je Pernarova učiteljica jedrenja.