SIGURNOSNA KRIZA

Blokada trajala skoro 2 godine, Boeingu dali dozvolu da opet poveća proizvodnju 737 MAX-a

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jennifer Buchanan

FAA je uvela (neviđeno) ograničenje proizvodnje ubrzo nakon izvanrednog događaja u zraku 2024. kada su na novom zrakoplovu 737 MAX 9 tvrtke Alaska Airlines nedostajala četiri ključna vijka

Boeing može povećati proizvodnju 737 MAX-a na 42 zrakoplova mjesečno, nakon što je Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) ukinula ograničenje od 38 zrakoplova mjesečno koje je bilo na snazi ​​od siječnja 2024., izjavili su u petak i agencija i taj američki proizvođač zrakoplova.

FAA je uvela (neviđeno) ograničenje proizvodnje ubrzo nakon izvanrednog događaja u zraku 2024. kada su na novom zrakoplovu 737 MAX 9 tvrtke Alaska Airlines nedostajala četiri ključna vijka.

Objava o ukidanju ograničenja značajna je prekretnica za Boeing, koji je nakon tog incidenta upao u sigurnosnu krizu.

FAA je u petak izjavila da su njezini inspektori sigurnosti "proveli opsežne preglede Boeingovih proizvodnih linija kako bi osigurali da će se ovo malo povećanje stope proizvodnje provesti sigurno".

Administrator FAA-e Bryan Bedford nazvao je u petak izvršnu direktoricu Boeinga Kelly Ortberg kako bi potvrdio da bi proizvođač zrakoplova mogao povećati stopu na 42 zrakoplova, rekla je osoba upućena u situaciju.

Boeing planira brzo početi proizvoditi zrakoplove po stopi od 42 mjesečno.

Boeing je izjavio da cijeni "rad našeg tima, naših dobavljača i FAA-e kako bi se osiguralo da smo spremni povećati proizvodnju sa sigurnošću i kvalitetom u prvom planu".

