TEŠKA NESREĆA

BMW-om se zabio u Teslu, letjeli kotači: 'Kao neka eksplozija'

Piše Veronika Miloševski,
BMW-om se zabio u Teslu, letjeli kotači: 'Kao neka eksplozija'
BMW se nastavio nekontrolirano kretati i na kraju je naletio i na prometni znak. BMW-u i Tesli je ispao kotač u nesreći, a dijelovi automobila letjeli su posvuda

U subotu navečer u Zagrebu je došlo do teške prometne nesreće. Zagrebačka policija potvrdila je za Net.hr da je do prometne nesreće došlo u subotu u 23.20 sati. BMW-om zagrebačkih tablica upravljao je mladić (25) iz Bosne i Hercegovine Ulicom Hrvatske bratske zajednice u smjeru juga, prema Novom Zagrebu.

Kretao se trakom za skretanje u lijevo. Ušao je u raskrižje neprilagođenom brzinom, nastavio vožnju ravno u smjeru juga, iako je bio u traci za skretanje te nije držao dovoljnu udaljenost. Naletio je na rubni kamen koji ga je bacio na Teslu u traci pored. Vozač (23) Tesle vinkovačkih tablica kretao se istim smjerom. 

BMW se nastavio nekontrolirano kretati i na kraju je naletio i na prometni znak. I BMW-u i Tesli je ispao kotač u nesreći, a dijelovi automobila letjeli su posvuda. Jedan komad oštetio je i parkirano vozilo pored ceste. 

Policija je kazala kako će oba vozača biti sankcionirana zbog neprilagođene brzine, a ni jedan nije bio pod utjecajem alkohola. Iz policije su potvrdili da su na mjestu nesreće bila dva vozača i tri putnika. U nesreći nitko nije ozlijeđen. 

U BMW-u je bilo petero mladih osoba oko 20 godina koje su, kako tvrdi čitateljica Net.hr, više puta jurile tim pravcem.  

- Vozač BMW-a već je tri puta prošao kroz raskrižje kao luđak - rekla nam je čitateljica i dodala kako je susjed s balkona sve vidio.

- Frcale su iskre, scena kao u filmu. Gume su na različitim dijelovima, a zvuk je bio zastrašujuć - ispričala je.

- To je tako grunulo da sam ja mislila da je potres, zastrašujuća nesreća, ali svi su živi. Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio - rekla je.

Komentari 2
