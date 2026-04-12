BMW-om se zabio u Teslu, letjeli kotači: 'Kao neka eksplozija'

U subotu navečer u Zagrebu je došlo do teške prometne nesreće. Zagrebačka policija potvrdila je za Net.hr da je do prometne nesreće došlo u subotu u 23.20 sati. BMW-om zagrebačkih tablica upravljao je mladić (25) iz Bosne i Hercegovine Ulicom Hrvatske bratske zajednice u smjeru juga, prema Novom Zagrebu.

Kretao se trakom za skretanje u lijevo. Ušao je u raskrižje neprilagođenom brzinom, nastavio vožnju ravno u smjeru juga, iako je bio u traci za skretanje te nije držao dovoljnu udaljenost. Naletio je na rubni kamen koji ga je bacio na Teslu u traci pored. Vozač (23) Tesle vinkovačkih tablica kretao se istim smjerom.

BMW se nastavio nekontrolirano kretati i na kraju je naletio i na prometni znak. I BMW-u i Tesli je ispao kotač u nesreći, a dijelovi automobila letjeli su posvuda. Jedan komad oštetio je i parkirano vozilo pored ceste.

Policija je kazala kako će oba vozača biti sankcionirana zbog neprilagođene brzine, a ni jedan nije bio pod utjecajem alkohola. Iz policije su potvrdili da su na mjestu nesreće bila dva vozača i tri putnika. U nesreći nitko nije ozlijeđen.

U BMW-u je bilo petero mladih osoba oko 20 godina koje su, kako tvrdi čitateljica Net.hr, više puta jurile tim pravcem.

- Vozač BMW-a već je tri puta prošao kroz raskrižje kao luđak - rekla nam je čitateljica i dodala kako je susjed s balkona sve vidio.

- Frcale su iskre, scena kao u filmu. Gume su na različitim dijelovima, a zvuk je bio zastrašujuć - ispričala je.

- To je tako grunulo da sam ja mislila da je potres, zastrašujuća nesreća, ali svi su živi. Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio - rekla je.