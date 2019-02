Boce, lišće, grane: Dubrovačku luku jugo je zatrpalo smećem

Jako jugo koje puše duž cijele obale, osim kiše i visokih temperatura, u staru dubrovačku luku donijelo je i hrpu smeća. Lišće, grane sa stabala, ali i hrpu plastičnog otpada uklanjali su komunalni djelatnici.

Zbog lošeg vremena, otkazan je i dio Feste svetoga Vlaha, a riječ je o procesiji ulicama Dubrovnika u kojoj su trebali biti relikvijari i barjaci župa.

Dan sv. Vlaha obilježen je misnim slavljem u katedrali, na kojem su bili i predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Jugo će probleme zadaviti još danas jer već se sutra očekuje zahladnjenje. Kako prognozira DHMZ, bit će umjereno do pretežno oblačno i hladnije. Uglavnom u Dalmaciji može pasti malo kiše ili poneki pljusak, a u gorju snijeg.

Vjetar većinom umjeren, na udare ponegdje jak sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita moguće i orkanskim udarima.

Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na Jadranu većinom od 5 do 10 °C. Najviša dnevna uglavnom od 2 do 7, na Jadranu od 8 do 13 °C.

Tema: Hrvatska