'Bog je svugdje! On je prisutan čak i u Europskom parlamentu'

Marijana Petir, hrvatska zastupnica u parlamentu Europske unije, u srijedu je bila na nisi u Karlovcu. Petir kaže kako vjeru smatra odgovorom na Božju milost i kako toj milosti trebamo pustiti djelovati:

- U onim trenucima kada se čini da je nemoguće riješiti određene probleme i kad konačno čovjek shvati da ne može više svojim snagama doći do određenog cilja, prepustimo sve Bogu i onda tek vidimo koliko je ta milost jako velika, koliko nas ona obuzima, preplavljuje i koliko tek onda na kraju dobivamo. Dakle, u tim trenutcima kad sve izgleda bez nade, kad sve prepustimo Bogu onda u stvari tek Bog sve to može poredati - rekla je Petir.

Na pitanje o odnosu vjere i zastupničkog posla, to jest na pitanje koliko kršćanskih vrednota možemo pronaći u EU parlamentu, Petir je rekla:

- Boga ima svugdje! Bog je svugdje prisutan pa onda i u Europskom parlamentu, samo je pitanje hoćemo li mi Boga primijetiti, hoćemo li Mu dati prostora.

Petir kaže kako joj sveti Josip posebno znači, posebno u svojoj poniznosti.

- Kada pogledamo njegov život gdje je, vjerojatno sve ono što je razmišljao o svojoj budućnosti, u jednom trenutku po Božjoj objavi samo stavio sa strane i rekao Bogu da i krenuo jednim drugim Božjim putem. I to je to, dakle, Bog nas zove, zove nas svakog, na nama je hoćemo li mu reći to malo da, ili ne - kaže Petir.

