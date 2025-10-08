Obavijesti

News

Komentari 0
ODRŽAO KONFERENCIJU

Bojan Ivošević: Gradskoj tvrtki i Gradu Splitu prijeti gubitak koncesije na Žnjanu

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Bojan Ivošević: Gradskoj tvrtki i Gradu Splitu prijeti gubitak koncesije na Žnjanu
Split: Bojan Ivošević o Željku Kerumu i pogodovanju | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gradski vijećnik Centra Bojan Ivošević ustvrdio je u srijedu da tvrtki Žnjan i njezinom osnivaču Gradu Splitu prijeti gubitak koncesije zbog radova koje dva ugostiteljska objekta trenutno izvode bez odobrenja autora Žnjana

OGLAS
OGLAS

Ivošević je na konferenciji za novinare podsjetio da je za mandata bivšega gradonačelnika Ivice Puljka (Centar) većina radova na Žnjanu bila je dovršena, a sadašnjem gradonačelniku Tomislavu Šuti preostalo je samo da odradi fine detalja i sa Žnjanom odgovorno upravlja.

No, Šuta je Žnjan prepustio u ruke Željka Keruma, za kojeg je u kampanji tvrdio da najbolje zna kako odvesti tvrtku u stečaj, rekao je Ivošević.

Isti ugostitelji koji sada izvode radove bez odobrenja uzrokovali su niz problema još u mandatu gradonačelnika Ive Baldasara, a zakona se nisu htjeli pridržavati ni u Puljkovu mandatu, kaže Ivošević koji je bio Puljkov zamjenik.

OGLAS
AFERA 'LISTIĆ' Ivošević: 'Listić Katarine Prnjak nije autentičan'. Prnjak tvrdi: 'Neću se njemu objašnjavati!'
Ivošević: 'Listić Katarine Prnjak nije autentičan'. Prnjak tvrdi: 'Neću se njemu objašnjavati!'

"U našem mandatu su bespravno zazidali prozor na gradskom poslovnom prostoru u srcu grada, ali mi se nismo skrivali iza službenika, već smo jasno dali do znanja da će Grad Split, ako se ne budu pridržavali zakona, s njima raskinuti ugovor o najmu. Problem je tako riješen u samo par dana. Pokazali smo da u Splitu nema nedodirljivih i da imamo gradonačelnika s kičmom“,  dodao je.

Upitao je Šutu je li Kerumu prepustio Žnjan upravo zbog takvih ugostitelja i hoće li Žnjan ostati biser Splita ili slijedi scenarij kao na Bačvicama, koje su slični ugostitelji u potpunosti devastirali.

"Hoće li po isteku ugovora za štekat na Rivi s tvrtkom Yellow apple d.o.o. produžiti ugovor, ako ne postupe po nalogu Žnjana d.o.o.? Hoće li ležaljke i sljedeće ljeto biti dostupne svim građanima ili će ih ekskluzivno koristiti ugostitelji? Hoće li smijeniti Željka Keruma iz Nadzornog odbora Žnjana, nakon što je napao i vrijeđao službenu osobu, zaposlenika gradske ustanove? Molim da jasno i glasno odgovori", poručio je Ivošević splitskom gradonačelniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi
OGLAS
OGLAS
VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus
IŠAO NA NATJECANJE

VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

Mladić je s airsoft puškom, kacigom na glavi, u punoj spremi, ušao u autobus na liniji 219. Ljudi su se prepali, no na sreću, nije riječ o pomračenju uma ili napadu. Zaradio je prekršajnu prijavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025