Bojan Ivošević: Gradskoj tvrtki i Gradu Splitu prijeti gubitak koncesije na Žnjanu

Ivošević je na konferenciji za novinare podsjetio da je za mandata bivšega gradonačelnika Ivice Puljka (Centar) većina radova na Žnjanu bila je dovršena, a sadašnjem gradonačelniku Tomislavu Šuti preostalo je samo da odradi fine detalja i sa Žnjanom odgovorno upravlja.

No, Šuta je Žnjan prepustio u ruke Željka Keruma, za kojeg je u kampanji tvrdio da najbolje zna kako odvesti tvrtku u stečaj, rekao je Ivošević.

Isti ugostitelji koji sada izvode radove bez odobrenja uzrokovali su niz problema još u mandatu gradonačelnika Ive Baldasara, a zakona se nisu htjeli pridržavati ni u Puljkovu mandatu, kaže Ivošević koji je bio Puljkov zamjenik.

"U našem mandatu su bespravno zazidali prozor na gradskom poslovnom prostoru u srcu grada, ali mi se nismo skrivali iza službenika, već smo jasno dali do znanja da će Grad Split, ako se ne budu pridržavali zakona, s njima raskinuti ugovor o najmu. Problem je tako riješen u samo par dana. Pokazali smo da u Splitu nema nedodirljivih i da imamo gradonačelnika s kičmom“, dodao je.

Upitao je Šutu je li Kerumu prepustio Žnjan upravo zbog takvih ugostitelja i hoće li Žnjan ostati biser Splita ili slijedi scenarij kao na Bačvicama, koje su slični ugostitelji u potpunosti devastirali.

"Hoće li po isteku ugovora za štekat na Rivi s tvrtkom Yellow apple d.o.o. produžiti ugovor, ako ne postupe po nalogu Žnjana d.o.o.? Hoće li ležaljke i sljedeće ljeto biti dostupne svim građanima ili će ih ekskluzivno koristiti ugostitelji? Hoće li smijeniti Željka Keruma iz Nadzornog odbora Žnjana, nakon što je napao i vrijeđao službenu osobu, zaposlenika gradske ustanove? Molim da jasno i glasno odgovori", poručio je Ivošević splitskom gradonačelniku.

