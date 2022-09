Bojana Ivoševića susjed udario šakom u glavu: 'Zlostavljao je curu, vikao da se ne miješam...'

Dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević je završio u bolnici. Kako navodi, susjed ga je u petak udario šakom u glavu.

- Ovog petka u kući do moje dogodilo se obiteljsko nasilje, nažalost ne po prvi put kako sam kasnije saznao od ostalih susjeda. Osoba od prije poznata hrvatskom pravosuđu zbog provala i narkotika zlostavljala je svoju ženu/curu. Kako sam odgojen da uvijek reagiram i zaštitim slabije kada sam bio ispred kuće zavikao sam prestani se derat nakon čega je rastrojena osoba iskočila kroz prozor prizemlja i dotrčala do mene udarivši me šakom u glavu vičući da mu se ne miješam u život, na što ja nisam reagirao već rekao da zovem policiju, a osoba je skupila stvari i pobjegla iz stana.

Sramotno je da novinar Slobodne Dalmacije vrištanje žene naziva glasnom glazbom, al to je očito na tragu trenutnog stanja u državi i kako se nasilje nad ženama tretira dok ne bude prekasno. Uvijek reagirajte na nasilje nad ženama makar to za dio Slobodne Dalmacije bila muzika za njihove uši - navodi Bojan Ivošević u svojoj objavi na Facebooku.

Policijski službenici su dana 3.9. zaprimili dojavu da je u Splitu fizički napadnut 32-godišnjak kojeg su izlaskom na mjesto događaja zatekli dok se napadač udaljio.

- Napadnuti muškarac je pristupio u nadležnu policijsku postaju i podnio kaznenu prijavu za prijetnju. Nadalje, u bolnici je zatražio liječničku pomoć te mu je utvrđena lakša tjelesna ozljeda u predjelu glave. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u sklopu kojega je potraga za osobom koja se dovodi u vezu s napadom - rekli su nam iz policije.

