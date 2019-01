Boje se najgoreg: Na tržištu paket za preživljavanje Brexita

Devet tjedana uoči izlaska Britanije iz Europske unije jedna je tamošnja tvrtka na tržište plasirala 'pribor za preživljavanje Brexita', kako bi zabrinute Britance pripremila za najgore.

Pošto sporazumni raskid odnosa Britanije i EU-a još nije na vidiku, mnogi su proizvođači i prodavači upozorili kako bi Brexit bez dogovora zbog pretpostavljenog kaosa na granici i poremećenih linija opskrbe mogao uzrokovati nestašicu nekih namirnica i lijekova.

U paketu za Brexit nalazi se tako više od stotinu porcija smrznute i dehidrirane omiljene britanske hrane: indijske piletine, čilija, makarona sa sirom i fajitasa od piletine, mljevenog mesa i potrepština poput filtera za vodu i tekućine za potpalu. Paket za preživljavanje stoji oko 300 funta, odnosno oko 2.500 kuna.

Unatoč porukama vlade da za tim nema nikakve potrebe, na stotine Britanaca već je kupilo Brexit Box, javlja Reuters.

