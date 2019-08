Bol nikada ne prestaje: Sinove i kćeri tražimo dugih 28 godina

Nadam se da će konačno doći taj trenutak kad će obitelji nestalih konačno doznati gdje su im djeca jer mi već 28 godina živimo u nadi, svaki dan.

Naglasila je to u petak u Vinkovcima Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji nestalih i nasilno odvedenih.

Međunarodni dan nestalih osoba ove je godine, uz visoko pokroviteljstvo predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, održan u Vinkovcima.

Domaćin brojnim obiteljima nestalih i nasilno odvedenih, koji su u Vinkovce došli iz cijele Hrvatske, bila je Udruga Hrvatska majka, prva takva udruga osnovana u Hrvatskoj u svrhu traženja nestalih osoba u Domovinskom ratu. Obiteljima su se pridružili i brojni gosti, političari, predstavnici Vlade i nadležnih ministarstava, branitelji i invalidi te druge civilne udruge. Na vinkovačkom groblju položeni su vijenci za sve žrtve Domovinskog rata, ali i za sve nestale za kojima se još traga. U crkvi svetog Euzebija i Poliona održana je sveta misa koju je predvodio Tadija Pranjić, vinkovački svećenik koji je braniteljima omiljen po tome što se kao prvi hrvatski vojni kapelan naslušao bezbroj teških ratnih priča, ali i sudjelovao na svakoj ekshumaciji posmrtnih ostataka žrtava rata te njihovim pogrebima. Posebnu utjehu obitelji nestalih pronašle su u njegovim riječima da svakoga od njih na kraju puta ipak čeka tako željeni susret s onima koji su na tragičan način napustili ovaj svijet.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Teško je naći utjehu

Zvona vinkovačke crkve gromoglasno su odzvanjala gradom. Dok su u crkvu pristizali ljudi, ona je došla do ulaza i zastala. Držala je u jednoj ruci sladoled, u drugoj bocu s vodom. Crkvena vrata stajala su pred njom. Toliko je puta bila u toj crkvi, molila se Bogu da joj vrati sina. Prvo se nadala živom, a onda se molila i da ga nađe mrtvog. Već 28 godina ništa. Život joj je noćna mora. Muž ubijen, sin nestao. Sladoled joj se topi u ruci. Lizne ga i počne jecati. Suze klize niz lice. Padaju i po maloj okrugloj slici sina koju stalno nosi kao značku na majici. Trebala bi ući, zato je i došla, ali ne može. Polako gubi i nadu i vjeru. Zvona su prestala ječiti. Ona je bacila sladoled, obrisala ruke i lice, popila gutljaj vode, duboko uzdahnula i ušla. Znala je da će je opet boljeti, ali neka...

- Potrebno je ubrzati proces traženja naših nestalih. Prošlo je već 28 godina, mi liježemo i ustajemo s mislima na našu djecu, supruge, gdje su, zašto je to tako sve moralo biti, kad će doći kraj našoj agoniji. Roditelji umiru, bolest, godine čine svoje. U našoj Udruzi Hrvatska majka umrlo je 33 roditelja - u šest obitelji umrli su i otac i majka, u dvije otac, majka i snahe. Kod nas se sad uključuju i djeca koji preuzimaju traganje za nestalima. Pozivamo nadležne da se posebno aktiviraju u traženje nestalih, to mora biti pitanje broj jedan i u političkom životu - naglasila je Spomenka Kušić, predsjednica Udruge Hrvatska majka, koja i sama već 28 godina traži nestalog sina Mirabela.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Svi zaslužuju identitet

Imao je samo 24 godine kad je otišao braniti Vukovar i tamo nestao. Objasnila je da su udrugu osnovali u listopadu 1992. Tad su tragali za 120 nestalih, a danas traže 30 osoba.

- Mi nećemo dopustiti da se zaborave naši nestali. Nemojte zaboraviti našu djecu jer to su bili pravi i istinski domoljubi koji su branili i stvorili našu državu - rekla je Spomenka Kušić.

Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji nestalih i nasilno odvedenih, istaknula je kako svi koji su nestali u Domovinskom ratu zaslužuju identitet, grobno mjesto i svijeću.

- To je naš dug prema njima. Zakon o nestalim osobama u Domovinskom ratu, koji je donesen ove godine, kaže da je to zakon koji promiče interese nestalih osoba i njihovih obitelji. Interes nestalih osoba je da im damo mir, molitvu, svijeću. Svjedoci smo ovih dana o različitim izjavama koje se tiču odnosa između Srbije i Hrvatske, različitih napada da se uruši ono što je izgrađeno posljednjih godina, da se zaljuljaju temelji koje smo tek postavili po pitanju traženja istine o nestalima. Poručujem vam, ostanimo zajedno, budimo čvrsti. Različito razmišljamo o različitim stvarima, ali svi zajedno smo zahvalni onima koji su stvarali hrvatsku državu i zato je čuvajmo srcem i razumom, nastojmo ostati uvijek dostojanstveni. Nas poniziti ne može ni jedan Vučić ni bilo tko iz tog spektra. Oni su nas ponizili, uništili, ubili koliko su mogu, ali mi smo se uzdigli kao hrvatski feniks i sad jedino sami sebe možemo poniziti. Nismo zadovoljni rezultatima traženja, ali institucijama koje se bave tim poslom u ovom trenutku nemamo što reći za vaš rad, osim da budete čvršći i jači, jasno i glasno recite Srbiji da nema ulaska u EU dok se ne riješi pitanje nestalih osoba i ostala otvorena pitanja iz Domovinskog rata. Nitko nama neće govoriti kakve zastave ćemo stavljati niti kakva obilježja slaviti. To ćemo sami odlučivati jer su naša djeca za to dala živote - rekla je Alvir i zahvalila redakciji 24sata koja već tri godine objavljuje priče s obiteljima nestalih i tako održava ovu temu stalno aktualnom.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Medved: Srbija ne surađuje

Okupljenima se obratio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je naglasio kako je za Hrvatsku pronalazak nestalih u Domovinskom ratu prvorazredno humanitarno pitanje te ponovio kako u tome izostaje suradnja Srbije.

- Današnji dan podsjeća na 150 masovnih i 1300 pojedinačnih grobnica u kojima su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci 5165 osoba, a završno identificirana 4271 žrtva. Takvi razmjeri stradavanja dugo nisu utkani u pamćenje hrvatskog naroda. Nepodnošljiv je teret s kojim žive obitelji nestalih. Ministarstvo hrvatskih branitelja intenziviralo je sve aktivnosti koje pridonose istrazi i pronalasku nestalih osoba. U protekle tri godine prikupili smo i objedinili saznanja o 190 mogućih mjesta grobnica, proveli terenska istraživanja na 154 mjesta, prilikom kojih su pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci 108 osoba. Završno su identificirani ostaci 153 žrtve te pokopani po željama obitelji. U potpunosti smo unaprijedili metodologiju rada, nabavili najsuvremeniju opremu, osnažili ljudske resurse, otvorili područne ispostave Istok i Jug Hrvatske, osnažili suradnju s udrugama obitelji nestalih kako bismo zajedničkim djelovanjem našli nove puteve. Ostvarili smo značajne suradnje s BiH i Crnom Gorom, ali u suradnji sa Srbijom ne bilježimo napredak i ona ostaje ključna za rješavanje sudbine nestalih hrvatskih branitelja i civila - rekao je Medved.

Akciju 24sata podržali su brojni naši političari...

24sata odlučila su još 2016. pridonijeti buđenju svijesti i savjesti javnosti te se uključiti u sustavno traganje za nestalima u Domovinskom ratu. Brojni političari jučer su podržali našu akciju na Međunarodni dan nestalih. Na društvenim mrežama ministri, saborski i eurozastupnici objavili su fotografije nestalih te se tako uključili u potragu za informacijama o sudbini 1892 nestalih. Hvala brojnim dužnosnicima parlamentarnih stranaka, nezavisnim zastupnicima, sportašima i poznatim osobama koji su se uključili u akciju. Ona ima samo jedan cilj, a to je pomoći obiteljima da saznaju istinu o svojim najmilijima.

