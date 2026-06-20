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NASILNI SUKOBI

Bolivija na rubu sloma: Nakon tjedan dana žestokih prosvjeda proglašeno izvanredno stanje

Višetjedne blokade cesta, koje su dovele do smrtonosnih ishoda i katastrofalnih nestašica, kulminirale su odlukom koja vojsci i policiji daje ovlasti za uspostavu reda, potezom koji mnogi vide kao iznimno opasan
Bolivia's President Rodrigo Paz declares state of emergency over blockade crisis
Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon tjedana protuvladinih prosvjeda koji su paralizirali naciju. | Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS
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Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon tjedana protuvladinih prosvjeda koji su paralizirali naciju. | Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS
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