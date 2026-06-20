Bolivija na rubu sloma: Nakon tjedan dana žestokih prosvjeda proglašeno izvanredno stanje

Kap koja je prelila čašu za mnoge bila je odluka vlade da ukine dugogodišnje subvencije za gorivo, što je dovelo do naglog skoka cijena. Bijes je dodatno potaknuo i skandal s gorivom loše kvalitete, popularno nazvanim "gasolina basura", koje je uništavalo vozila i nanosilo golemu štetu građanima. | Foto: Jorge Abrego/EPA