Bolivija na rubu sloma: Nakon tjedan dana žestokih prosvjeda proglašeno izvanredno stanje

Višetjedne blokade cesta, koje su dovele do smrtonosnih ishoda i katastrofalnih nestašica, kulminirale su odlukom koja vojsci i policiji daje ovlasti za uspostavu reda, potezom koji mnogi vide kao iznimno opasan
Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon tjedana protuvladinih prosvjeda koji su paralizirali naciju.
| Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS
Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon tjedana protuvladinih prosvjeda koji su paralizirali naciju. |
Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS
Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon tjedana protuvladinih prosvjeda koji su paralizirali naciju.
| Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS
Višetjedne blokade cesta, koje su dovele do smrtonosnih ishoda i katastrofalnih nestašica, kulminirale su odlukom koja vojsci i policiji daje ovlasti za uspostavu reda, potezom koji mnogi vide kao iznimno opasan.
| Foto: Jorge Abrego/EPA
Kriza je započela krajem travnja zbog prijedloga agrarne reforme, Zakona 1720, koji je izazvao strah među malim poljoprivrednicima da će im zemlja biti oteta. Iako je predsjednik Paz pod pritiskom povukao zakon 13. svibnja, bilo je prekasno. Prosvjedima su se ubrzo pridružili učitelji tražeći veće plaće, rudari i bijesni vozači.
| Foto: Jorge Abrego/EPA
Kap koja je prelila čašu za mnoge bila je odluka vlade da ukine dugogodišnje subvencije za gorivo, što je dovelo do naglog skoka cijena. Bijes je dodatno potaknuo i skandal s gorivom loše kvalitete, popularno nazvanim "gasolina basura", koje je uništavalo vozila i nanosilo golemu štetu građanima.
| Foto: Jorge Abrego/EPA
Tjednima je Bolivija bila zemlja pod opsadom. Više od stotinu aktivnih blokada na ključnim prometnicama paraliziralo je sedam od devet departmana, gotovo izolirajući administrativnu prijestolnicu La Paz i susjedni El Alto.
| Foto: Jorge Abrego/EPA
Najmanje deset osoba je umrlo kao izravna posljedica blokada, većinom jer kola hitne pomoći nisu mogla doći do njih. Departman La Paz proglasio je humanitarnu krizu jer su bolnice ostale bez kisika i bile prisiljene obavljati samo hitne operacije.
| Foto: Ipa Ibanez/REUTERS
Evo Morales koristi situaciju.Organizirao je masovne marševe na La Paz, otvoreno pozivajući na ostavku Paza.
| Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS
Sjedinjene Američke Države čvrsto su stale uz Pazovu vladu, a visoki dužnosnici prosvjede su nazvali "pokušajem državnog udara".
| Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS
Vlada je morala organizirati zračne mostove kako bi dopremila hranu u odsječene gradove, dok su se na ulicama stvarali kilometarski redovi za gorivo.
| Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS
Foto CLAUDIA MORALES/REUTERS
Foto Ipa Ibanez/REUTERS
Foto CLAUDIA MORALES/REUTERS
Foto CLAUDIA MORALES/REUTERS
Foto CLAUDIA MORALES/REUTERS
Foto CLAUDIA MORALES/REUTERS
Foto CLAUDIA MORALES/REUTERS
Foto Ipa Ibanez/REUTERS
Foto Ipa Ibanez/REUTERS
Foto Ipa Ibanez/REUTERS