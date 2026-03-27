Bolnica u Virovitici o fatalnoj zamjeni identiteta: 'Trijažer je krivo upisao pacijenta...'

Nakon što smo pisali o slučaju Nenada Markovića iz Virovitice koji je 16. ožujka 2026. proglašen mrtvim greškom Opće bolnice Virovitica, gdje je došlo do zamjene identiteta, bolnica je provela izvanredni unutarnji stručni nadzor.

- Povjerenstvo je tijekom stručno medicinskog nadzora utvrdilo da je predmetni neočekivani neželjeni događaj - zamjena identiteta pacijenta, posljedica nepoštivanja Postupka provjere i potvrde identiteta pacijenta, od strane trijažera prilikom upisa pacijenta u bolnicu. Obavljenim izvanrednim nadzorom Povjerenstvo nije utvrdilo stručnih propusta zdravstvenih radnika koji se odnose na liječenje predmetnog pacijenta - priopćili su iz OB Virovitica.

Tvrde da su "primijenjene adekvatne mjere zbrinjavanja i liječenja za situacije istog medicinskog rizika, da su svi dijagnostički i terapijski postupci provedeni sukladno pravilima struke i važećim medicinskim smjernicama, kao i da zamjena identiteta nije imala utjecaj na način liječenja, kvalitetu pružene zdravstvene skrbi, niti na ishod liječenja".

Da je proglašen mrtvim Nenad Marković saznao je tek tri dana kasnije, 19. ožujka, sasvim slučajno, kada je pokušao nadoplatiti bon za mobitel putem mobilne aplikacije. Transakcija nije prošla jer mu je kartica bila blokirana. Pokušao je i s drugom karticom, no bez uspjeha. Već sljedeći dan, 20. ožujka, odlučio je osobno provjeriti o čemu je riječ te je obišao dvije banke. U obje su mu rekli isto - njegovi računi blokirani su jer je u sustavu evidentiran kao preminula osoba.

Kako smo doznali, riječ je o ozbiljnom propustu koji se dogodio u Općoj bolnici Virovitica. Upravo je tamo 16. ožujka preminuo drugi muškarac istog imena i prezimena. No, prilikom evidentiranja podataka, uz preminulog je unesen OIB Nenada Markovića koji je živ, čime je došlo do zamjene identiteta s ozbiljnim posljedicama.

Iz bolnice su nam kasnije rekli da je "do zamjene identiteta došlo greškom koja je uzrokovana ljudskim faktorom".

- Preminuli pacijent je liječen pod svojim imenom i prezimenom, sukladno dijagnostičkim nalazima na dan prijema i kliničkim smjernicama. Detaljnije informacije ćemo znati nakon završetka unutarnje kontrole koja je u tijeku - poručili su.

Iz Ministarstva zdravstva kazali su nam da ih je ravnateljstvo OB Virovitica obavijestilo o slučaju.

- Sukladno procedurama sustava kvalitete, bolnica je pravodobno i pravilno pokrenula unutarnji nadzor te će po njegovu okončanju dostaviti izvješće Službi za kvalitetu Ministarstva - odgovorili su iz Ministarstva zdravstva.