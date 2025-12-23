Bolsonaro ide na operaciju

Sudac brazilskog Vrhovnog suda Alexandre de Moraes dopustio je da bivši predsjednik Jair Bolsonaro iziđe iz zatvora radi operacije bruha zakazane za četvrtak, pokazuje odluka koju je Reuters dobio na uvid.

Moraes je prošli tjedan dopustio Bolsonaru da iziđe iz zatvora, gdje služi kaznu od 27 godina zbog planiranja državnog udara, radi te operacije, ali datum nije bio određen.

Odvjetnici bivšeg predsjednika zatražili su u utorak da ga se primi u bolnicu DF Star u Brasiliji radi testova u srijedu te operacije dan poslije. Bolsonaro, koji je na predizbornom skupu 2018. bio uboden nožem u abdomen, već je nekoliko puta bio u bolnici i operiran u vezi s tim napadom.

On je u utorak otkazao planirani intervju za brazilski portal Metropoles, pozivajući se na zdravstveno stanje.

Financijska tržišta pozorno prate situaciju jer Bolsonaro treba formalno podržati svojeg najstarijeg sina, senatora Flavija Bolsonara, za predsjedničkog kandidata 2026.