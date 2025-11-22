Brazilski Vrhovni sud u subotu je objavio da je bivši predsjednik Jair Bolsonaro, iz redova krajnje desnice, preventivno uhićen zbog 'visokog rizika od bijega'
Bolsonaro preventivno uhićen kako bi se spriječio njegov bijeg
Bolsonaro se od kolovoza nalazi u kućnom pritvoru u svom domu u Brasiliji, nakon presude od 27 godina zatvora zbog pokušaja puča.
On je pokušao "potrgati" svoju elektroničku nadzornu narukvicu u nadi da će pobjeći tijekom demonstracija koje njegovi pristaše planiraju za subotu navečer u blizini njegove kuće, rekao je sudac Vrhovnog suda Alexandre de Moraes, navodeći kao razlog pritvora "visok rizik od bijega".
- Nered kao posljedica ilegalnog okupljanja pristaša osuđenika ima velike šanse ugroziti kućni pritvor i druge mjere opreza, omogućujući mu eventualni bijeg - napisao je Moraes u svojoj odluci.
Sudac se pozvao na dokaze da je Bolsonaro prethodno razmatrao traženje azila u argentinskom veleposlanstvu u Brasiliji.
Jedan od njegovih sinova i drugi bliski saveznici pobjegli su iz Brazila kako bi bili izvan dohvata pravosuđa te zemlje, napomenuo je Moraes u svojoj odluci.
Bolsonarov odvjetnik Celso Vilardi potvrdio je pritvor, ali nije naveo razlog.
Brazilski mediji su naveli da je Bolsonaro odveden u bazu savezne policije, nekoliko kilometara od predsjedničke palače.
Bolsonaro je u rujnu osuđen na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog zavjere o izvršenju puča, nakon što je 2022. izgubio predsjedničke izbore od ljevičara Luiza Inacia Lule da Silve.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+