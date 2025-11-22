Obavijesti

U ZATVORU ZBOG PUČA

Bolsonaro preventivno uhićen kako bi se spriječio njegov bijeg

Piše HINA.,
Foto: Adriano Machado

Brazilski Vrhovni sud u subotu je objavio da je bivši predsjednik Jair Bolsonaro, iz redova krajnje desnice, preventivno uhićen zbog 'visokog rizika od bijega'

Bolsonaro se od kolovoza nalazi u kućnom pritvoru u svom domu u Brasiliji, nakon presude od 27 godina zatvora zbog pokušaja puča.

On je pokušao "potrgati" svoju elektroničku nadzornu narukvicu u nadi da će pobjeći tijekom demonstracija koje njegovi pristaše planiraju za subotu navečer u blizini njegove kuće, rekao je sudac Vrhovnog suda Alexandre de Moraes, navodeći kao razlog pritvora "visok rizik od bijega".

- Nered kao posljedica ilegalnog okupljanja pristaša osuđenika ima velike šanse ugroziti kućni pritvor i druge mjere opreza, omogućujući mu eventualni bijeg - napisao je Moraes u svojoj odluci.

Sudac se pozvao na dokaze da je Bolsonaro prethodno razmatrao traženje azila u argentinskom veleposlanstvu u Brasiliji.

Jedan od njegovih sinova i drugi bliski saveznici pobjegli su iz Brazila kako bi bili izvan dohvata pravosuđa te zemlje, napomenuo je Moraes u svojoj odluci.

Bolsonarov odvjetnik Celso Vilardi potvrdio je pritvor, ali nije naveo razlog.

Brazilski mediji su naveli da je Bolsonaro odveden u bazu savezne policije, nekoliko kilometara od predsjedničke palače.

Bolsonaro je u rujnu osuđen na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog zavjere o izvršenju puča, nakon što je 2022. izgubio predsjedničke izbore od ljevičara Luiza Inacia Lule da Silve.

