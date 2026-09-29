Bolt objavio podatke: Potražnja u štrajku rasla čak 300%! Evo koje je bilo najčešće odredište

Boltovi podaci mobilnosti tijekom štrajka djelatnika javnog prijevoza potvrđuju da je potreba za alternativnim prijevozom bila iznimna i da su građani Zagreba bili dobro pripremljeni. Najintenzivniji pritisak na potražnju vožnji na zahtjev zabilježen je u ponedjeljak, a povećana potražnja nastavila se i drugog dana štrajka, priopćili su iz Bolta. Iako je ponedjeljak tradicionalno najfrekventniji dan za jutarnje vožnje na zahtjev u Zagrebu, ovog ponedjeljka Bolt je zabilježio rast ukupne potražnje od 300% u odnosu na prethodni ponedjeljak. Na platformi je već prije 6 sati ujutro bilo aktivno nekoliko tisuća partner vozača.

- U analizi kretanja građana ovog ponedjeljka i utorka, među podacima koji najjasnije pokazuju promjenu u navikama kretanja ističe se rast unaprijed rezerviranih vožnji. Broj vožnji rezerviranih za ponedjeljak ujutro dosegnuo je rekordnu razinu te je bio 644% veći nego u uobičajeni ponedjeljak, odnosno više od sedam puta iznad prosjeka, izjavila je Sanja Babić, PR menadžerica Bolta za Hrvatsku.

Podaci o jutarnjim kretanjima pokazuju izraženiju potrebu građana za alternativnim prijevozom prema ključnim gradskim točkama. Najfrekventnija polazišta bila su Glavni željeznički kolodvor, Glavni autobusni kolodvor i središte grada (Zrinjevac, Kvaternikov trg, Petrova ulica) te Avenija Dubrovnik u Novom Zagrebu. Najtraženija odredišta bila su navedeni kolodvori, centar grada i Kranjčevićeva ulica.

Bolnice su i inače ponedjeljkom ujutro među najposjećenijim odredištima, a ovog su se ponedjeljka posebno istaknuli KBC Rebro, KB Sveti Duh i Petrova bolnica. Uz pacijente, važan dio korisnika čine i zdravstveni djelatnici koji su putovali na svoja radna mjesta.

Najveća novost u podacima mobilnosti za Bolt vožnje je četvrto mjesto Studentskog doma „Stjepan Radić" kao točke polazišta. Najveći rast odredišta zabilježen je prema Ekonomskom fakultetu što upućuje na izraženu potrebu studenata i profesora za alternativnim prijevozom kako bi stigli na fakultetske obveze.