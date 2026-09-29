Obavijesti

News

Komentari 1
NAJVEĆI RAST U PONEDJELJAK

Bolt objavio podatke: Potražnja u štrajku rasla čak 300%! Evo koje je bilo najčešće odredište

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Bolt objavio podatke: Potražnja u štrajku rasla čak 300%! Evo koje je bilo najčešće odredište
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Najveća novost u podacima mobilnosti za Bolt vožnje je četvrto mjesto Studentskog doma „Stjepan Radić" kao točke polazišta

Boltovi podaci mobilnosti tijekom štrajka djelatnika javnog prijevoza potvrđuju da je potreba za alternativnim prijevozom bila iznimna i da su građani Zagreba bili dobro pripremljeni. Najintenzivniji pritisak na potražnju vožnji na zahtjev zabilježen je u ponedjeljak, a povećana potražnja nastavila se i drugog dana štrajka, priopćili su iz Bolta. Iako je ponedjeljak tradicionalno najfrekventniji dan za jutarnje vožnje na zahtjev u Zagrebu, ovog ponedjeljka Bolt je zabilježio rast ukupne potražnje od 300% u odnosu na prethodni ponedjeljak. Na platformi je već prije 6 sati ujutro bilo aktivno nekoliko tisuća partner vozača.

POGLEDAJTE FOTKE Barbie taxi 'juri' Zagrebom, svi se okreću! Rozi volan, konjić...
Barbie taxi 'juri' Zagrebom, svi se okreću! Rozi volan, konjić...

- U analizi kretanja građana ovog ponedjeljka i utorka, među podacima koji najjasnije pokazuju promjenu u navikama kretanja ističe se rast unaprijed rezerviranih vožnji. Broj vožnji rezerviranih za ponedjeljak ujutro dosegnuo je rekordnu razinu te je bio 644% veći nego u uobičajeni ponedjeljak, odnosno više od sedam puta iznad prosjeka, izjavila je Sanja Babić, PR menadžerica Bolta za Hrvatsku.

Podaci o jutarnjim kretanjima pokazuju izraženiju potrebu građana za alternativnim prijevozom prema ključnim gradskim točkama. Najfrekventnija polazišta bila su Glavni željeznički kolodvor, Glavni autobusni kolodvor i središte grada (Zrinjevac, Kvaternikov trg, Petrova ulica) te Avenija Dubrovnik u Novom Zagrebu. Najtraženija odredišta bila su navedeni kolodvori, centar grada i Kranjčevićeva ulica.

Bolnice su i inače ponedjeljkom ujutro među najposjećenijim odredištima, a ovog su se ponedjeljka posebno istaknuli KBC Rebro, KB Sveti Duh i Petrova bolnica. Uz pacijente, važan dio korisnika čine i zdravstveni djelatnici koji su putovali na svoja radna mjesta.

DVA SLUČAJA Vozili u suprotnom smjeru kod Osijeka: Jedan ima 82, drugi 72 godine. Ljudi zvali policiju...
Vozili u suprotnom smjeru kod Osijeka: Jedan ima 82, drugi 72 godine. Ljudi zvali policiju...

Najveća novost u podacima mobilnosti za Bolt vožnje je četvrto mjesto Studentskog doma „Stjepan Radić" kao točke polazišta. Najveći rast odredišta zabilježen je prema Ekonomskom fakultetu što upućuje na izraženu potrebu studenata i profesora za alternativnim prijevozom kako bi stigli na fakultetske obveze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a
IZ MINUTE U MINUTU

ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a

Prvog dana štrajka vozila tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević prozvao vođe sindikata, vođe sindikata prozvale Tomaševića. Sud odlučuje o zakonitosti štrajka...
VIDEO Kristina ponovno sama u 17-ici krenula iz Remize, ljuti građani dobacivali štrajkašima
DRUGI DAN ŠTRAJKA

VIDEO Kristina ponovno sama u 17-ici krenula iz Remize, ljuti građani dobacivali štrajkašima

Drugi je dan štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu. Kao i jučer, jedina koja je krenula iz spremišta u Remizi je vozačica Kristina sa svojom 17-icom. Nezadovoljni ljudi koji su bili u prolazu uzvikivali su štrajkašima: 'Uhljebi', 'Brat protiv brata, HDZ protiv Hrvata', dok su im štrajkaši odgovori s 'Pozdravi mamu'.
Horvatinčić 2017. proglašen trajno nesposobnim za vožnju, a sada dobio novu vozačku
PA KAKO?

Horvatinčić 2017. proglašen trajno nesposobnim za vožnju, a sada dobio novu vozačku

Tomislav Horvatinčić ponovno se našao u središtu pažnje nakon što je dobio novu vozačku dozvolu, unatoč ranijem nalazu koji ga je proglasio trajno nesposobnim za vožnju. Sada se postavlja pitanje kako su dvije različite zdravstvene ustanove mogle donijeti suprotne odluke o njegovoj sposobnosti upravljanja vozilom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026