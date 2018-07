'Bomba' od lave pogodila brod! Ozlijeđeno 23 ljudi na Havajima

Lava je pogodila brod na Havajima.

Ozlijeđeno je 23 ljudi. Vlasti na Havajima su u ponedjeljak na Twitteru objavile da je četvero ozlijeđenih završilo u bolnici.

Kada je lava ušla u more, došlo je do eksplozije. U tom trenutku su lava i kamenje poletjeli prema turističkom brodu i probili mu krov.

Na Havajima ima više aktivnih vulkana te su popularne ture brodovima s kojim ljudi promatraju kako lava ulazi u more. Na takvim brodovima ima najviše mjesta za 49 ljudi, piše OE24.