Obavijesti

News

Komentari 5
OŠTEĆEN I STUDENTSKI DOM

Bombardirano vodeće iransko sveučilište u Teheranu

Piše HINA,
Foto: Majid Asgaripour

Sjedinjene Države i Izrael ponovno su bombardirali vodeće sveučilište u iranskoj metropoli Teheranu u petak, u posljednjem nizu zračnih napada, dok su SAD izdale upozorenja građanima Libanona

Institut za medicinska istraživanja i zgrada laboratorija na sveučilištu Behešti gotovo su potpuno uništeni u napadu ranije u petak, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim. Studentski dom u sklopu sveučilišnog kampusa također je teško oštećen. Tasnim izvještava da nije bilo žrtava napada. Ovo je posljednji u nizu napada na sveučilišta u Teheranu i druge gradove proteklih tjedana, prema iranskim izvješćima.

SAD su izdale upozorenje građanima u Libanonu o potencijalnim napadima na sveučilišta, nekoliko sati nakon zračnog napada na sveučilište u Teheranu.

"Sigurnosna situacija u Libanonu je nestabilna i nepredvidiva. Zračni napadi, napadi dronovima i raketama događaju se diljem zemlje, posebno na jugu, u dolini Beka te u dijelovima Bejruta", reklo je američko veleposlanstvo u Bejrutu u petak.

Napadi u Zaljevu Desetak ozlijeđenih u napadima na UAE, Jordan i Kuvajt
Desetak ozlijeđenih u napadima na UAE, Jordan i Kuvajt

Dodalo je da bi meta Irana i njegovih milicija mogla biti sveučilišta u Libanonu, navodeći da je Teheran prijetio američkim sveučilištima diljem Bliskog istoka.

Američko veleposlanstvo pozvalo je građane da napuste Libanon, ili da "se pripreme potražiti sklonište ako se situacija dodatno pogorša."

Upozorenje također "snažno ohrabruje" američke državljane na jugu Libanona, "blizu granice sa Sirijom, u izbjegličkim naseljima, i u južnim predgrađima Bejruta, uključujući Dahiju, da napuste ta područja odmah."  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026