STRAVIČAN NAPAD

Bombaš samoubojica ubio 12 ljudi ispred suda u Islamabadu

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Bombaš samoubojica ubio 12 ljudi ispred suda u Islamabadu
Foto: Salahuddin/REUTERS

Napadač je pokušao ući u sudsku zgradu, no aktivirao je eksplozivnu napravu ispred, u blizini policijskog vozila, nakon što je ondje čekao oko 10 do 15 minuta

Napadač samoubojica ubio je najmanje 12 ljudi ispred zgrade suda u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu u utorak, izjavio je ministar unutarnjih poslova Mosin Nakvi.

Nekoliko drugih je ranjeno, a neki su u kritičnom stanju, rekao je izvor iz bolnice.

ZABIO SE U KONVOJ U samoubilačkom napadu u Pakistanu poginulo 16 vojnika
U samoubilačkom napadu u Pakistanu poginulo 16 vojnika

Napadač je pokušao ući u sudsku zgradu, no aktivirao je eksplozivnu napravu ispred, u blizini policijskog vozila, nakon što je ondje čekao oko 10 do 15 minuta, rekao je Nakvi novinarima na mjestu događaja.

"Istražujemo ovaj incident iz više aspekata. Ovo nije samo još jedan bombaški napad. Dogodilo se usred Islamabada“, rekao je ministar.

VEĆ GODINAMA Pakistan i Afganistan na rubu rata. Zbog čega su u sukobu?
Pakistan i Afganistan na rubu rata. Zbog čega su u sukobu?

Eksplozija se dogodila u blizini ulaza u Okružni sud u Islamabadu, koji je obično prepun stranaka u postupcima.

Na videosnimkama i fotografijama objavljenima u lokalnim medijima vide se ljudi prekriveni krvlju kako leže pokraj policijskog vozila.

