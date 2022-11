Borac Dino (26): Cerebralna me neće spriječiti, osvajam medalje u poweliftingu, volim treninge!

Kad pogledam danas, ako je već nešto moralo biti, onda ‘hvala Bogu’ da su to samo noge. Ako si to na pravilan način posložiš u glavi, onda shvatiš da je to samo jedna prepreka više zbog koje se moraš malo više potruditi u životu da budeš sretan. Ne dopustiti da ti to stanje diktira život, nego iskoristiti ono najbolje iz te situacije, jer kako se ti postaviš prema van, tako će se i drugi prema tebi.