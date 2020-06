Borave na super-jahtama diljem Dalmacije, ni ne silaze na kopno

Tjedni najam super-jahte trenutno usidrene u Splitu košta pet i pol milijuna kuna. Takve četiri, sa zastavama Kajmanskog otočja, danima obilaze Dalmaciju. Njihovi stanovnici ne izlaze rado na kopno

<p>U splitskoj luci pažnju prolaznika privlače četiri jahte sa zastavama Kajmanskog otočja. </p><p>Posebno je uočljiva superjahta "Cloudbreak". Posjeduje vlastiti helidrom, a na njemu je uglancani helikopter. U blizini je i Lamborghini, povremeno parkiran na Zapadnoj obali.</p><p>Ako uspješno prođete senzor na početku brodskih skala, dobit ćete priliku prošetati predivnom grdosijom sa šest više nego prostranih kabina, teretanom, bazen, saunom, wellnessom i unutarnjim hidromasažnim bazenom. </p><p>Teško se može reći da išta nedostaje gostima "Cloudbreaka". Tu su i 22 člana posade na raspolaganju. Ako vas je ovaj opis zainteresirao, kažimo da jahta može biti vaša za samo 750 tisuća eura tjedno. To je oko 5 i pol milijuna kuna. </p><p>"Cloudbreak" je doplovila iz Crne Gore gdje je bila kratko usidrena u luci Bar. Putem do Splita putnici su razgledali Vis, Biševo, Brač i Hvar. Ova jahta duga je 72, a široka 14 metara. </p><p>Neznatno manja je susjedna privezana brodica, imena "Arrow". Njen tjedni najam procjenjuje se na oko 120 tisuća eura - 900 tisuća kuna. U Split je doplovila prije par dana s Korčule gdje su gosti danima boravili. Jahta ima šest luksuzno opremljenih soba i glavni apartman, te 19 članova posade. </p><p>Tu je i "Seven Sins" koja je iz Tivta krenula 25. svibnja, od kada plovi dalmatinskim otocima. Ona je u vlasništvu malteške tvrtke "Global superyacht charters". Duga je oko 50 metara, a široka skoro deset. Tjedni najam je najmanje 250 tisuća eura, što bi bilo nešto manje od dva milijuna kuna. </p><p>A najstarija među trenutno usidrenim plovećim ljepoticama je "Ilona", izgrađena davne 2003. godine. Duga je 81 metar, a široka 12. </p><p>Imena putnika ove četiri zone plovećeg hedonizma strogo su čuvana tajna. Plovila su u vlasništvima tvrtki koje ih iznajmljuju s čitavom posadom za potrebe odmora i krstarenja, a onaj tko može izdvojiti par milijuna kuna tjedno da na takvoj jahti boravi definitivno ne želi da se zna gdje je. </p><p>Splićani nagađaju kako su ovi tajanstveni turisti u njihov grad stigli kako bi se privremeno sklonili od korone. Zato rijetko i napuštaju plovila, osim ako baš ne moraju. </p>