'Borba nije gotova': Brazil sad drugi po broju umrlih od korone

Stručnjaci upozoravaju da bi stvarni broj slučajeva u najvećem gospodarstvu Latinske Amerike mogao biti mnogostruko veći od potvrđene brojke od 828.810

<p>Brazil je u petak zauzeo nezavidni položaj druge zemlje na svijetu po broju umrlih od koronavirusa iza Sjedinjenih Država, gdje je nekoliko saveznih država objavilo rekordne nove slučajeve covida-19, što signalizira da je kriza još daleko od kraja.</p><p>Brazilsko ministarstvo zdravlja zabilježilo je 909 smrtnih slučajeva u prethodna 24 sata, čime je broj umrlih porastao na 41.828 osoba, što znači da je zemlja od 212 milijuna ljudi sada premašila broj smrtnih slučajeva u Britaniji u kojoj je preminulo 41.566.</p><p>Stručnjaci upozoravaju da bi stvarni broj slučajeva u najvećem gospodarstvu Latinske Amerike mogao biti mnogostruko veći od potvrđene brojke od 828.810.</p><p>- U nekim područjima (u Brazilu) presudni je trenutak - jer je popunjenost odjela intenzivne njege veća od 90 posto, rekao je novinarima u Ženevi direktor za hitna stanja Svjetske zdravstvene organizacije Mike Ryan.</p><p>Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, koji je prošli tjedan zaprijetio da će napustiti WHO zbog "ideološke pristranosti", odbacio je pojavu virusa kao "malu gripu", a dužnosnike svoje zemlje napao zbog nametanja mjera ograničenja.</p><p>Latinska Amerika najnoviji je epicentar u svjetskoj bitki s novim koronavirusom, koji se u Kini pojavio krajem prošle godine.</p><p>Regija je zabilježila više od 1,5 milijuna infekcija i 75.000 smrtnih slučajeva, bez znakova da virus usporava.</p><p>U SAD-u, koji je zabilježio najviše smrtnih slučajeva covida-19 - preko 114.000 - više od desetak saveznih država, uključujući dvije najmnogoljudnije, Teksas i Floridu, izvijestile su da su ove sedmice zabilježile najveći dnevni porast zaraženih.</p><p>"Važno je imati na umu da je ova situacija bez presedana. Pandemija nije završila", rekao je Robert Redfield, direktor centara za kontrolu i prevenciju bolesti, na brifingu za medije u petak.</p><p>Bez obzira na to, američki predsjednik Donald Trump i mnogi lokalni dužnosnici i dalje su odlučni u namjeri da se pokrene najveće svjetsko gospodarstvo.</p><p>Virus i mjere ograničenja uzrokovali su snažan rast nezaposlenosti u SAD-u - od sredine ožujka 44,2 milijuna ljudi podnijelo je zahtjeve za pomoć za nezaposlene.</p><p>Pandemija je diljem svijeta ubila više od 424.000 ljudi i zarazila više od 7.6 milijuna.</p><h2> Ponovno otvaranje Europe </h2><p>Europa nastavlja s izlaskom iz mjera izolacije, pri čemu se brojne zemlje u ponedjeljak pripremaju za ograničeno ponovno otvaranje granica nakon što je Europska komisija pozvala na ublažavanje mjera ograničenja.</p><p>Francuska je rekla da će od 1. srpnja postepeno ponovo otvoriti svoje granice prema zemljama izvan Schengena.</p><p>Grčka je rekla da će opet poželjeti dobrodošlicu turistima, iako Britancima ostaje zabranjen ulazak, a putnici iz Italije, Španjolske i Nizozemske moraju proći testove po dolasku.</p><p>Njemačka je priopćila kako će u ponedjeljak obustaviti kontrole na kopnenim granicama.</p><h2>'Borba još nije gotova' </h2><p>Ipak, svjetski zdravstveni dužnosnici upozorili su da virus još nije pod kontrolom.</p><p>- Borba nije gotova - izjavio je u četvrtak šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.</p><p>Peking je objavio da će odgoditi vraćanje učenika u osnovne škole nakon što su se u kineskoj prijestolnici pojavili novi slučajevi - prvi nakon dva mjeseca u kojima nije bilo infekcija, a u subotu je zatvorena i veletržnica povezana s novim slučajevima.</p><p>Kina je u velikoj mjeri stavila pod kontrolu zarazu u zemlji a većina slučajeva posljednjih mjeseci bila je među prekomorskim putnicima koji su se vraćali kući.</p><p>Kina je u subotu izvijestila o ukupno 11 novih slučajeva covida-19 i sedam asimptomatskih slučajeva. U pet novozabilježenih slučajeva covida-19 radilo se o putnicima iz inozemstva. U Pekingu je zabilježeno šest slučajeva lokalnog prijenosa bolesti.</p><p>U Kini je ukupno od covida-19 oboljelo 83.075, a preminulo 4634.</p><p>U Indiji stručnjaci upozoravaju da najgore još nije prošlo.</p><p>Broj umrlih od koronavirusa u New Delhiju gotovo je dvostruko veći nego što pokazuju službene brojke, izjavio je gradski čelnik.</p>