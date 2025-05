Borba s vatrenom stihijom u Sveučilišnoj bolnici: Visoke temperature topile su lim

Dan nakon stravičnog požara u prostorima nikad dovršene Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu, koji je večer prije satima neumorno gasilo više od stotinu vatrogasaca iz JVP Zagreb i DVD-ova, još se saniralo i raščišćavalo požarište, a policajci su branili prilaz dok se ne obavi očevid. Samom mjestu požara nismo mogli prići, no na dijelu zgrade bolnice prema opožarenim skladištima vidjeli smo dim koji je još izlazio iz podruma. Okolo same zgrade sve je puno raznog smeća, ima svega od građevinskog materijala, madraca, odjeće, praznih kofera i nemoguće je reći otkad se sve te stvari nalaze tamo.

Hodajući glavnom zgradom bolnice jer, osim nje, tamo se nalaze još tri manje pomoćne zgrade, a sve je djelomično povezano podrumskim dijelom, susreli smo avanturiste iz Češke.

- Na proputovanju smo do Albanije. U Zagreb smo stigli u subotu i oko 20 sati došli smo do bolnice jer smo mislili prenoćiti u autu s pogledom na ovo zdanje, no vidjeli smo dim i vatrogasce i otišli naći drugo mjesto za spavanje. Kad smo čuli da je požar ugašen vratili smo se kako bi razgledali zgradu i zanimljive grafite koji su posvuda po ovim zidovima - ispričao nam je Jakub, koji je tamo bio s curom Petrom. Plan im je nastaviti prema BiH, Crnoj Gori, pa Albaniji, a na povratku proći i obalu.

U manjoj, pomoćnoj zgradi, koja nije bila zahvaćena požarom, također su skladišta. Tamo smo sreli nekoliko zabrinutih zakupaca.

- Rekli su nam da se vratimo nakon očevida. Mi smo imali jedno malo skladište za klub taman u tom dijelu gdje je bio požar i ako nam je sve izgorjelo, bit će nam to velika šteta - kazala nam je žena koju smo tamo sreli.

Drugi muškarac sjedio je u automobilu ispred skladišta u pomoćnoj zgradi.

- Nama od požara ništa nije oštećeno, tu nije gorjelo, no imamo štetu od vlage. Vidite da je iznad izraslo drveće, ispod sve prokišnjava. Skladišta su tu možda i 30 godina. Mi smo ušli jer je bilo povoljno i planirali smo izaći... Znam da su skladišta ranije čuvali zaštitari. Bili su ih povukli pa je bilo problema jer su neki skidali sa zgrade sve što se moglo skinuti i što je bilo iskoristivo, a bilo je i skvotera. Onda su ih vratili, a jesu li zaštitari bili i sada doista ne znam - rekao je muškarac.

Kako doznajemo, u prostoru zahvaćenom požarom, skladišta su imala neka zagrebačka kazališta, muzeji, klubovi, a svojevremeno se u jedno od skladišta odvozio i namještaj te predmeti stanara deložiranih iz gradskih stanova.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u subotu navečer je obišao požarište i bio s vatrogascima sve dok požar nije stavljen pod kontrolu. Govoreći o nedovršenoj bolnici u Blatu, naglasio je kako je sam objekt, nakon više desetljeća imovinsko-pravnog spora, prešao u vlasništvo države sporazumom između Grada i Vlade.

- Sporazum je potpisan prije nekoliko mjeseci, a sama primopredaja, odnosno postupak od kojeg država upravlja tim objektom je napravljen prije desetak dana. Država je preuzela u vlasništvo zemljište istočno od starog objekta nikad završene bolnice gdje će se graditi Nacionalna dječja bolnica u prvoj fazi, a onda država planira u drugoj fazi na mjestu sadašnje, nikad završene bolnice, odnosno, sad već možemo reći i ruševine s obzirom na požar, graditi Sveučilišnu bolnicu - rekao je Tomašević.

Dodao je kako je Grad u zamjenu za zemljište u Blatu dobio zemljišta koja su bitna za gradnju vrtića, škola, domova za starije i slično.

- Što se tiče korištenja tog objekta za različita skladišta, ta praksa traje već 20 godina i više. Prizemlje nikad završene bolnice kao skladište koriste brojne gradske i državne institucije te privatna poduzeća - otkrio je Tomašević te dodao kako su zakupci tamo skladištili "svakakve stvari".

Prema našim neslužbenim informacijama, zakupcima je rečeno da prostore moraju isprazniti do idućeg ponedjeljka.

Podsjetimo, gusti, crni dim počeo se dizati iznad ogromnog kompleksa nikad dovršene Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu u subotu oko 17.42 sata. Zagrebački vatrogasci, koji su odmah pohitali na mjesto događaja, zatekli su požar u razbuktaloj fazi u skladišnim prostorima površine od nekoliko tisuća četvornih metara.

Satima se 140 vatrogasaca iz JVP Zagreb i 13 DVD-ova s ukupno 33 vozila borilo s vatrenom stihijom. U gašenju su sudjelovale i gradske komunalne službe, uključujući Čistoću te Vodovod i odvodnju, koje su osiguravale dodatne količine vode.

- Mi smo oko 21.45 sati stavili požar pod kontrolu, sva tri požarna sektora, a oko ponoći smo prva vozila počeli slati kući, to su vozila dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tijekom cijele noći radili smo intenzivno na gašenju i raskapanju požarišta. Dogašivanje će sigurno potrajati tijekom dana - rekao je zapovjednik JVP Zagreb Siniša Jembrih za Hrvatski radio.

Policija je zbog gustoga crnog dima pozivala građane da zatvore prozore i ne približavaju se požarištu, a unatoč silini vatre i opasnim uvjetima, nije bilo ozlijeđenih. Požarom je bila zahvaćena povšina od 1600 kvadrata.

- U jednom trenutku zbog izuzetno visokih temperatura morali smo se povući i prijeći na aktivnu vanjsku obranu. Temperatura je bila tolika da se lim doslovno topio - rekao je Jembrih, procjenjujući da se radi o temperaturama između 1000 i 1500 °C.

Zamjenik ravnatelja NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar" Bruno Cvetković rekao je da su sve vrijednosti kvalitete zraka u Zagrebu u granicama normale i da nema odstupanja od graničnih vrijednosti.