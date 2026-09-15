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nakon ponoći

Borbeni zrakoplov NATO-a u Litvi oborio bespilotnu letjelicu

Piše HINA,
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Borbeni zrakoplov NATO-a u Litvi oborio bespilotnu letjelicu
Foto: Ints Kalnins
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Borbeni zrakoplov NATO-a u Litvi oborio je bespilotnu letjelicu koja je vjerojatno ušla iz Bjelorusije, dok se još uvijek utvrđuje tko je njezin vlasnik

Borbeni zrakoplov NATO-a oborio je u utorak, odmah nakon ponoći, dron u Litvi, priopćio je litavski Nacionalni centar za upravljanje krizama. ​Dron, koji je vjerojatno ušao iz Bjelorusije, oboren je u blizini sela ⁠Pratkunai u južnoj Litvi, blizu Kaunasa, drugog po veličini grada, rekao je glasnogovornik centra. Istaknuo je kako se tek treba utvrditi tko je bio vlasnik bespilotne letjelice. 

Nešto ranije  izdana je uzbuna također zbog pojave drona u glavnom gradu Vilniusu i okolnoj regiji.

Lovci iz NATO-ove misije Baltičke protuzračne obrane patrolirali su nebom Latvije, ‌Litve i Estonije otkako su se baltičke zemlje pridružile savezu 2004.

Zrakoplovi misije oborili su zalutale ukrajinske bespilotne letjelice iznad Estonije u svibnju, te Latvije u lipnju i kolovozu.

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Vojne bespilotne letjelice koje su zalutale u zračni prostor ⁠ruskih susjeda potaknule su zabrinutost da se ruski rat u Ukrajini ‌prelijeva preko granica NATO-a.

Ukrajina je pojačala dugometne napade bespilotnim letjelicama na Rusiju, uključujući područje Baltičkog mora, a nekoliko ukrajinskih vojnih bespilotnih letjelica zalutalo je u zračni prostor Finske, Latvije, Litve i Estonije.

Ukrajina je za incidente okrivila Rusiju koja je elektromagnetskim ratovanjem utjecala na putanje dronova.

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