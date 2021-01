Podsjetimo, Daliboru su prijatelji pokušali pomoći skupljanjem donacija putem Facebooka, no druga je osoba napravila lažni profil u njegovo ime.

- Iskoristio je moje slike i moju objavu, a stavio svoj račun, kao da se uplaćuje meni, a u biti to nije moj račun - rekao je Dalibor. Dodao je da je taj lažni profil odmah uklonjen.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI

Još se ne zna tko je skupljao novac u njegovo ime, a za svoju zaradu, kao ni koliko je novca prikupljeno, a policija će to naknadno utvrditi.

Vignjević je prije osam godina dobio rak korijena jezika koji se proširio i na vrat te krenuo i niže, na rame, pa se, nasreću, zaustavio. Vrat i lubanju su otvarali da dođu do baze jezika.

Posljedice su ostale.

- Nemam dvije trećine jezika i zbog toga otežano govorim. Oštećen mi je živac ramena pa lijevu ruku podižem vrlo malo, desna noga je slaba jer su iz nje vadili mišić da pokrpaju negdje drugdje. Djelomično sam izgubio i vid nakon zračenja. Međutim, sad sam stabilno, redovito idem na kontrole i nadam se najboljem - rekao je skromni otac. Kaže da su on i kći Lili (12), uza svu skromnost, do potresa živjeli više manje sretno.

No 29. prosinca se sve promijenilo. Na njihovoj kući u središtu Gline crvena je naljepnica - “Neuporabljivo”. Ali Dalibor se ne predaje. Otrpio bi, kaže, i gore stvari, samo zbog svoje kćeri koju bezuvjetno voli. Odmah nakon potresa poslao ju je kod tete na more, na sigurno, a on se smjestio u kući kod prijatelja. Sad živi dan za danom i sanja da opet bude sretan s Lili.

Ne mogu vam opisati kako je moja Lili razumno dijete. Još je dijete, ali ponašala se tijekom i nakon potresa vrlo zrelo, ponosan je Dalibor.

Lili je dok je treslo 6,2 prema Richteru bila sama doma. Njezin je otac taman izašao do obližnje trgovine.

- Krenuo sam doma što sam brže mogao. Bilo je teško hodati, cesta se micala pod nogama. Došao sam kući, ona je stajala mirno pod štokom i čekala da sve prođe. Nije paničarila - rekao je Dalibor. Na brzinu su izašli iz kuće koja se potpuno urušila.

Samo žele novi dom

- Kuću je unuci dao pradjed, mi smo je skroz renovirali. A sad su oštećeni krov, zidovi, ma sve. Stručnjaci kažu da nije za život. Kuća je uništena, ispod nje su ostale sve naše stvari. Ali neka, nećemo za stvarima plakati. Samo da nam je dom - govori Dalibor. Teško mu je čim se sjeti kroz što je sve njegova kći prošla.

- Što reći... Bila je tužna, sve su joj stvari uništene, krova nema, sve se raspada, bojala se. Ali je ipak pokazala i snagu i nije očajavala, kao da je svjesna da se tu više ništa ne može. A ja, ja sam bio sretan samo zato što je ona živa i zdrava - kaže brižni tata. Ipak, zna da je cijela situacija stresna za dijete te je odmah malenu odlučio skloniti na sigurno. Poslao ju je teti na more.

- Tamo joj je dobro i lijepo. Istina je da meni nedostaje, ali ja sam odrastao i izdržat ću. Čim me nazove i kaže mi da dođem po nju, odjurit ću. Trenutačno je bolje da je tamo jer tlo ne prestaje podrhtavati. Srest ćemo se opet kad se cijela situacija smiri. Sanjam o tom trenutku - rekao je Vignjević.

Novu kuću imat će u Glini

Trenutačno on i njegova sestra žive kod prijatelja, ali ako sve bude kako treba, smiješi im se i trajni smještaj. Za to se pobrinuo Živi zid.

- Mi smo odabrali jednu obitelj, radi se o samohranom ocu, gospodinu Daliboru Vignjeviću i njegovoj kćeri Lili. Daliborovi prijatelji okupili su se i pribavili zemljište na kojemu ćemo sagraditi kuću. Kuća će biti kvalitetna, drvena, otporna na potrese i useljiva najkasnije za pet tjedana - poručili su iz Živog zida, a sve nam je potvrdio i Dalibor. Dodao je da još ne zna koliko su ljudi uplatili novca na njegov račun jer u razrušenim gradovima više ne rade banke.

- Čim se situacija smiri, otići ću do neke banke izvan grada. Sav novac koji su mi dobri ljudi uplatili potrošit ću na sve što još bude trebalo za novu kuću, a kupit ću nam i nove stvari jer nemamo apsolutno ništa - otkrio je Dalibor.

Novu kuću sagradit će mu, prema njegovoj želji, upravo u Glini. Unatoč svemu što su ovdje proživjeli, Dalibor se ne želi odseliti.

- Ne bismo iz Gline jer mala ima tu sve prijatelje, školu. Znam da ovaj kraj nije raj na zemlji, ali mi ne bismo odavde - priznao je. Otkrio nam je i čemu se nada u budućnosti.

Teško je biti samohrani otac

- Sve što želim je da se moja kći školuje kako treba i da ima nešto od života. Za ostalo me nije briga. Sve će se nekako već srediti, ali nikad se ne bih mogao pomiriti kad bih znao da njoj nisam sve pružio i omogućio - iskren je Dalibor koji je samohrani otac već pet godina. Lili je nakon razvoda svojih roditelja odabrala živjeti s ocem.

Na pitanje kako je biti samohrani otac uz tešku bolest odgovara: “Uh, teško, usput moram reći da mi je mirovina bila mala, ukinuli su mi je jer nisam ispunjavao uvjete. Imao sam neku pomoć preko socijalnog, dječji doplatak i to je to. Mora biti dobro, ja se nadam, to mi je životni moto, samo naprijed, sve se može pobijediti, bolesti, potresi, sve”. Iako ne želi nikoga više tražiti za pomoć, vjerujemo kako bi mu svaka donacija dobro došla.

Stoga objavljujemo Daliborov pravi račun

Privredna Banka Zagreb: HR9723400093212991272