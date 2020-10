Boris Johnson kaže da ga nije sram pjevati 'Vladaj Britanijo'

Britanski premijer optužio je svoje političke protivnike da pokušavaju izmijeniti povijest, te je dodao da njegova Konzervativna stranka i on s ponosom pjevaju nacionalističku pjesmu iz 18. stoljeća "Vladaj Britanijo"

<p>Pitanje britanskog odnosa prema povijesti, posebno po pitanju transatlantske trgovine robljem i kolonijalnog perioda, proteklih su mjeseci vruća tema u toj otočnoj državi, nakon što su u SAD-u, a potom i diljem svijeta, krenuli prosvjedi protiv rasizma i policijske brutalnosti. </p><p>U lipnju su prosvjednici u Bristolu srušili spomenik <strong>Edwardu Colstonu</strong>, britanskom trgovcu i torijevskom članu parlamenta koji je bio i trgovac robljem, a niz institucija poput sveučilišta Oxford razmatraju što učiniti s kontroverznim predmetima i spomenicima u svom posjedu. </p><h2>'Oni žele izmijeniti našu povijest'</h2><p>"Ponosni smo na kulturu, povijest i tradiciju ove države", rekao je britanski premijer u govoru na godišnjoj konferenciji svoje Konzervativne stranke. </p><p>"Oni doslovno žele rušiti spomenike, izmijeniti našu povijest i urediti naš nacionalni životopis kako bi izgledao politički korektnije", dodao je<strong> Boris Johnson. </strong></p><p>Ne zna se na što se točno referirao, no konzervativni čelnik je to rekao nakon što je naglašavao kontrast između svoje stranke i oporbenih laburista. </p><p>Dotaknuo se i kontroverzne teme iz kolovoza kad je državni medij BBC najavio da će ukloniti dio stihova iz dvije patriotske pjesme, uključujući "Vladaj Britanijo" (Rule Britannia) koja se tradicionalno izvodi na kraju jednog festivala klasične glazbe. </p><p>"Ne sramimo se pjesama o tome kako Britanija vlada valovima. Ustvari, dajemo im smisao konzervativnom strategijom za brodogradnju", kazao je Johnson. </p><h2>Transportirali 40 posto svjetskih robova</h2><p>Pjesma o kojoj je riječ uključuje stihove: "Vladaj Britanijo! Britanija vlada valovima: Britanci nikad, nikad, nikad neće biti robovi", a kritičari su kontroverznim smatrali dio u kojoj se spominje roblje. </p><p>Nakon niza kritika, uključujući i Johnsona, BBC je odustao od izmjene te pjesme, dok su laburisti tada tvrdili da je promjena dobra odluka. </p><p>Procjenjuje se da je između 15. i 19. stoljeća više od 17 milijuna Afrikanaca završilo u roblju.</p><p>Britanija je do kraja 18. stoljeća preuzela vodstvo u trgovini robljem, te je transportirala otprilike 40 posto svjetskih robova od 1761. do abolicije 1807. godine. </p><p>Portugal i Brazil prevozili su 32 posto roblja, a Francuska oko 17 posto. U trgovini robljem sudjelovali su i američki i nizozemski brodovi. </p>