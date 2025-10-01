Obavijesti

Boris Rašeta: Nema smisla da Hrvatska bude podijeljena na dvije zaraćene strane

Boris Rašeta: Nema smisla da Hrvatska bude podijeljena na dvije zaraćene strane
“Jeste li kad čuli Vučića da pita Scholza za Kragujevac ili Erdogana za osmansku epohu i njene zločine? Isključivo to radi s Hrvatskom”

Predsjednik Tuđman početkom devedesetih učestalo je koristio termin “skandinavizacija”. On se odnosio na uljuđivanje regije - nakon mirnog razlaza jugoslavenskih republika trebala je nastupiti era svestrane suradnje. Na većem tržištu veća je konkurencija, veće su šanse, više je kupaca, publike, korisnika usluga... Nažalost, skandinavizaciju je spriječio rat, dok je drugi Tuđmanov termin “pomirbu”, koji se odnosio na pomirenje djece i unuka suprotstavljenih vojski iz Drugog svjetskog rata, spriječilo poraće.

