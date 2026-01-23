Borzan: Zabrana energetskih pića za maloljetnike u Hrvatskoj više ne smije čekati...

Zabrana energetskih pića za djecu u Hrvatskoj više ne smije čekati, poručila je Biljana Borzan, stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu. Europarlamentarka, ali i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac predstavile su prijedloge izmjena Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima bi se zabranila prodaja i posluživanje energetskih pića maloljetnicima.

Napomenule su kako je sve više dokaza da energetska pića s izrazito visokim udjelom kofeina i stimulansa imaju štetne posljedice na djecu i mlade, od narušenog sna i povećane tjeskobe do problema s težinom i sklonosti rizičnim oblicima ponašanja. Brojne europske zemlje već su reagirale: Litva i Latvija zabranu provode više od desetljeća, dok su Mađarska i Bugarska prodaju maloljetnicima ograničile prošle godine. Slične mjere postoje u Poljskoj, Češkoj i Rumunjskoj, a o zabrani se raspravlja i u Irskoj i Portugalu. U Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu pojedini trgovački lanci sami su uveli ograničenja, dok su proizvodi s ekstremnim razinama kofeina zabranjeni u Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Sloveniji, navele su.

Na europskoj razini danas postoji snažniji konsenzus nego ikad da je potrebno zaštititi maloljetnike i stati na kraj agresivnim marketinškim praksama industrije koje ciljaju djecu. Borzan godinama upozorava na ove rizike i sustavno se zalaže za zabranu prodaje energetskih pića djeci. Njezina posljednja inicijativa bila je javno saslušanje o utjecaju energetskih pića na zdravlje mladih, koje se održalo 3. prosinca u Europskom parlamentu gdje su stručnjaci zaključili da države članice imaju puno prostora za snažnije mjere.

- Agresivan marketing prema maloljetnicima eskalira, a znanstveni dokazi o rizicima više nisu predmet rasprave. Kada više od pola djece mlađe od 12 godina već pije energetska pića, a pola 16-godišnjaka ih kombinira s alkoholom, onda je teško govoriti o odgovornoj potrošnji. Ovo nije ni tržišno pitanje ni pitanje preferencije, ovo je pitanje zdravlja jer posljedice neće snositi industrija nego naša djeca - poručila je Borzan.

Glasovac je kazala kako SDP predlaže ono što je trebalo biti učinjeno prije više godina. Energetska pića su maloljetnicima dostupnija nego ikada i to bez ikakve provjere dobi. Legalna su opasnost za tinejdžere i njihova konzumacija dovodi do porasta zdravstvenih problema među djecom i mladima, od nesanice i anksioznosti do ozbiljnijih kardiovaskularnih reakcija, navela je.

Posebno je tragično što se nakon smrtnog slučaja 13-godišnjeg dječaka pred državnim institucijama nisu poduzele konkretne i učinkovite mjere, upozorila je. Umjesto hitne i odlučne reakcije Vlade, dobili smo riječi sućuti i obećanja koja su ostala mrtvo slovo na papiru.

- To je nedopustivo. Kao potpredsjednica Sabora, neću pristati na to da se zdravlje naše djece prepusti komercijalnim interesima i inertnosti Vlade. Pozivam Vladu da prestane s odgađanjem i da zajedno s nama u Saboru podrži jasnu, provedivu i provjerljivu zabranu prodaje i usluživanja energetskih pića maloljetnicima, obvezu isticanja zabrana na prodajnim mjestima i mehanizme nadzora koji osiguravaju provedbu tog zakona. Djeca ne smiju čekati, Hrvatska ne smije kasniti. Naša je dužnost i obveza čuvati zdravlje najmlađih - poručila je Sabina Glasovac.

Glasovac i Borzan napominju kako predložene zakonske izmjene nude jasno i provedivo rješenje: zabranu prodaje maloljetnicima, precizno definirane obveze za trgovce i ugostitelje te učinkovit nadzor, po uzoru na većinu europskih država. Uvjerene su da su javnozdravstveni razlozi danas toliko nedvojbeni da Sabor više nema opravdanje za odgađanje regulacije.

Prijedlozi zakona će se poslati u saborsku proceduru, a u narednim mjesecima će SDP organizirati tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i okrugli stol sa stručnjacima iz područja pedijatrije, neurologije, javnog zdravstva te djelatnicima resornih ministarstava kako bi se odluka temeljila na najrelevantnijim zdravstvenim preporukama u interesu djece i maloljetnika.