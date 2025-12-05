Bosak iz afere psihijatrija puštena da se brani sa slobode

Sutkinja istrage zagrebačkog Županijskog suda pustila je Kristinu Bosak, glavnu medicinsku sestru Klinike za psihijatriju Sv. Ivan u Jankomiru, da se brani sa slobode nakon što je dopunila svoju obranu u aferi izvlačenja novca iz te medicinske ustanove.

Bosak je puštena na slobodu na prijedlog Uskoka, dok prvookrivljeni bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sv. Ivan Vladimir Grošić ostaje u istražnom zatvoru.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Bosak je puštena na slobodu bez izrečenih mjera opreza.

Grošiću i Bosak je ranije određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok su preostala četvorica okrivljenika ranije puštena da se brane sa slobode.

Riječ je o poduzetnicima Radoslavu Rodiću, Nikoli Domitroviću, Željku Krnetiću, Danijelu Korparu i Stevici Soldatu koji se, uz Grošića i Bosak, sumnjiče za izvlačenje novca iz klinike preko fiktivnih radova kojom je ta ustanova oštećena za najmanje 1,2 milijuna eura.

Tužiteljstvo je ranije priopćilo da je istragom obuhvaćeno osmero osoba i isto toliko trgovačkih društava, osumnjičenih za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje i pomaganje u tom nedjelu, nezakonito pogodovanje, poticanje i pomaganje u nezakonitom pogodovanju, primanje i davanje mita te pranje novca.

Uskok je, ne navodeći identitete osumnjičenika, izvijestio kako sumnja da je Grošić, od početka 2023. do 29. listopada 2025., na Rodićev zahtjev provodio postupke javne nabave na način da Rodićevim i tvrtkama povezanim s njim osigura dobivanje poslova. Grošić je osumnjičen da je nalagao plaćanja znajući da fakturirani radovi uopće nisu izvedeni, da nisu izvedeni u prikazanim količinima ili da se radi o višestruko ugovorenim i plaćenim radovima.

Prema navodima Uskoka, Grošić je na projektu adaptacije objekta u sklopu klinike, vrijednog najmanje 1.96 milijuna eura, za koji je morao biti proveden postupak javne nabave, odredio da će ju razdijeliti na 66 postupaka jednostavne nabave, zadržavajući tako njihovo provođenje pod svojom kontrolom.

Pritom je Grošić dogovorio s Kristinom Bosak, glavnom sestrom klinike zaduženom za koordinaciju kvalitete i projekata, da će za nezakonitu novčanu nagradu koju će joj isplatiti Rodić, upravljati postupcima jednostavne nabave tako da osigura odabir tvrtki povezanih s Rodićem.

Uskok: Grošić imenovao Bosak u povjerenstvo za nabavu

Iz tog razloga, Grošić je imenovao Bosak kao osobu zaduženu za tehničke specifikacije radova i robe i troškovnika te kao članicu stručnog povjerenstva za nabavu u svakoj pojedinačnoj nabavi, navodi Uskok.

Potom je Bosak u natječajni postupak uključivala troškovnike čiji je sadržaj prethodno dogovorila s Grošićem i Rodićem, pri čemu su određene vrste radova višestruko uključili u veći broj troškovnika. Osim toga, Bosak je podatke o ponudama drugih tvrtki dostavljala Rodiću radi cjenovnog usklađivanja ponuda i osiguranja odabira.

Kako bi neistinito prikazali da su postupci nabave na adaptaciji objekta jednako dostupni svima, Rodić je u dogovoru s Grošićem i Bosak, uključio tvrtke u vlasništvu ostalih osumnjičenih poduzetnika kao formalne davatelje ponude i ugovaratelje za različite iznose vrijednosti nabave.

Tužiteljstvo ističe da je Rodić na ime nagrade isplatio Kristini Bosak najmanje 55.890 eura, dok su se tvrtke ostalih uključenih poduzetnika okoristile za najmanje 152.239 eura.

Nadalje se sumnja da je Rodić prenio najmanje 770.700 eura kumuliranih uplatama klinike na račune osumnjičenih trgovačkih društava, a sve kako bi zametnuo trag novca i neistinito prikazao da proizlaze iz zakonitog izvora.

Uz to, sumnja se i da je najmanje 649.000 eura uložio u poslovanje tvrtke radi kupnje nekretnina i izgradnje luksuznih stambenih objekata na području Voloskog te ostvarenja daljnje zarade njihovim iznajmljivanjem ili prodajom.

Na sličan način je postupio i jedan od osumnjičenih poduzetnika koji je s tvrtkinog računa prenio 130.247 eura na svoje privatne račune kao pozajmice, a potom ih uložio u kupnju nekretnina radi daljnjeg iznajmljivanja ili prodaje.