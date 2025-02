Bosanac iz Možemo!: Imamo indicije da samo u Zagrebu postoji 50.000 praznih stanova

Europarlamentarac Gordan Bosanac (Možemo!) pozvao je u nedjelju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU da u sklopu "postupka preispitivanja" novca iz fondova zatraži dodjelu financijskih sredstava prema novim prioritetima s naglaskom na priuštivo stanovanje i stanogradnju.

Hrvatska do kraja ožujka ima priliku priuštivo stanovanje staviti u fokus za financiranje iz fondova EU, istaknuo je Bosanac u nedjelju na konferenciji za novinare u Zagrebu te pozvao Ministarstvo i ministra Šimu Erlića da postupak “preispitivanja sredinom programskog razdoblja” (mid-term review) iskoristi kako bi tzv. iznose fleksibilnosti koji država članica može prenamijeniti iz jednog programa u drugi usmjerila u priuštivo stanovanje.

Mid-term review, odnosno revizija sedmogodišnjeg proračunskog razdoblja EU, znači da države članice do 31. ožujka same preispituju programe za koji primaju potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda+ (ESF+), Kohezijskog fonda i Fonda za pravednu tranziciju (FPT).

Za svaki taj program one podnose procjenu o ishodu preispitivanja, uključujući prijedlog za konačnu dodjelu iznosa fleksibilnosti, a Bosanac, koji je i koordinator grupacije Zelenih u novoosnovanom Posebnom odboru Europskog parlamenta o stambenoj krizi u EU, naglašava kako to znači da svaka država članica može Komisiji podnijeti procjenu zajedno s izmijenjenim programom i tražiti dodjelu novca prema novim prioritetima.

Iz najava predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da će se udvostručiti novac iz kohezijskog fonda namijenjen za stanovanje, naveo je, proizlazi da će do kraja ovog financijskog razdoblja na raspolaganju za priuštivo stanovanje biti 15 milijardi eura.

Iskoristimo priliku za priuštivo stanovanje

Povjerenik Europske komisije za koheziju Raffaele Fitto je resornim ministrima država članica poslao i pismo u kojem traži dostavu rezultata preispitivanja sredinom programskog razdoblja te Bosanac poručuje kako je sada prilika da se dio novca rezervira za održivo stanovanje.

Apeliram na ministra da se iskoristi ta prilika i da se u pismu nedvosmisleno kaže kako Hrvatska želi da se priuštivo stanovanje u idućem razdoblju stavi kao prioritet kohezijske politike, naglasio je.

Tako bi se mogao osigurati novac, naveo je, za otkup stanova da se poveća stambeni fond JLS-a i države, novac za izgradnju novih priuštivih javnih stanova, a potrebno je, dodao je, ispitati i mogućnost da se djelomično tim sredstvima riješi i višedesetljetno pitanje položaja zaštićenih stanara.

"Imamo indicije da samo u Zagrebu postoji 50 tisuća praznih stanova i ovo je sada prilika da da se ponudi državi i jedinici lokalne samouprave otkupljuje te stanove i time poveća svoj fond i onda ga daje u priuštivo stanovanje", plastično je obrazložio Bosanac.

To do sada, kao ni izgradnju stanova, nije bilo moguće financirati iz kohezijskih fondova, napomenuo je te se založio da se u iduća dva mjeseca konzultiraju gradovi odnosno jedinice lokalne samouprave te da to, kao i Nacionalni plan stambene politike za koji je netom završeno javno savjetovanje, bude podloga za "traženje ekstra novca iz kohezijske politike".