Boška Ban o glasu za proračun: 'Moja je odluka bila vođena isključivo interesom građana'

Piše Snježana Krnetić,
Boška Ban o glasu za proračun: 'Moja je odluka bila vođena isključivo interesom građana'
Zagreb: Boška Ban tvrdi da nije HDZ-ov žetončić | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Uz saborsku većinu podršku proračunu dala je i bivša SDP-ovka, sada nezavisna zastupnica Boška Ban. Proračun je izglasan sa 77 glasova.

Podržala sam proračun jer su u njemu osigurani konkretni projekti koji su ključni za građane Međimurja i sjevera Hrvatske, poručila je bivša SDP-ovka, sada nezavisna zastupnica Boška Ban. Naime ona je uz saborski većinu dala glas za proračun za iduću godinu koji je izglasan sa 77 glasova.  Naime, Vlada je ranije prihvatila njezin amandman u nešto izmijenjenom obliku te za dogradnju i opremanje dom za starije i nemoćne osobe u Čakovcu osigurala tri milijuna eura.

- Od doma za starije, rješavanja kružnog toka na opasnom križanju, srednje škole u Ludbregu pa do škola u Prelogu, to su ulaganja koja naš kraj čine sigurnijim, pravednijim i kvalitetnijim za život. U proračunu su predviđena i sredstva za centar za palijativnu skrb u Čakovcu, što je za našu regiju od iznimne važnosti, kao i značajna sredstva za socijalne i demografske mjere poput inkluzivnog dodatka. To su teme kojima se kontinuirano bavim i na koje sam sustavno ukazivala kroz svoj rad u Saboru - rekla nam je Ban.

Napomenula je da su zastupnici tu zbog građana koji su ih izabrali te da im je dužnost osigurati konkretne rezultate.

- Ako proračun prepoznaje potrebe našeg kraja i donosi projekte koji će poboljšati život ljudi, onda je odgovorno to podržati. Moja odluka vođena je isključivo interesom građana, a ne političkim kalkuliranjem - poručila je zastupnica Boška Ban. 

