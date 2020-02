Bošnjaković otišao do Jelenića: 'Uskoro ću sve javno objaviti'

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić kaže kako će uskoro objaviti odluku o tome hoće li na poziv ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića dati ostavku na dužnost.

Ministar Bošnjaković je razgovarao s glavnim državnim odvjetnikom i to nakon što je otkrio da je ovaj mason. Ministar nije otkrivao detalje njhovog razgovora, ali je medijima izjavio kako smatra da je članstvo u tajnoj organizaciji - što masoni jesu, nespojivo s dužnosti glavnog državnog odvjetnika jer može dovesti u sumnju njegovu nepristranost, te da zato očekuje njegovu ostavku.

Kako doznaje Jutarnji List, ministar je osobno otišao do glavnog tužitelja u prostorije DORH-a u Gajevoj ulici i u četiri oka ga pitao namjerava li otići. Novinari su ga upitali kako je izgledao njihov razgovor, no rekao je da nije spreman još to podijeliti s javnosti.

- Vidjeli smo se i dogovorili da ću mu javiti kada donesem odluku. Što sam odlučio uskoro ću i javno objaviti - kazao je Jelenić.

