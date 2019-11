Boss sa Šestina: Prvi milijun je ukrao varajući na bankomatima

Vila na zagrebačkim Šestinama. Djevojka za upravljačem Mercedesa, u čijoj šasiji se krije oko milijun eura u gotovini. Izravni letovi za Južnu Ameriku, konkretno Urugvaj. Angažirane prave stjuardese. Zrakoplov napunjen "pravim" putnicima ne bi li prikrio pravi cilj letova - krijumčarenje ogromnih količina kokaina u Europu. Postavljanje lažnih bankomata u New Yorku. Ukradeni milijuni...

Životopis Iljmije Frključkića odnosno Michaela Dokovicha, čovjeka s najmanje devet istražiteljima poznatih identiteta - kojeg je u četvrtak poslijepodne švicarska krimi-policija pod ogromnim mjerama osiguranja izručila hrvatskim kolegama - filmska je priča.

Sve počinje još 90-ih godina prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama. Crnogorac albanskih korijena Iljmija Frljučkić deportiran je 1996. natrag na Balkan zbog veza s albanskom i jugoslavenskom mafijom, nakon što je odležao nekoliko godina zbog pljački nakita, bankovnih prevara, krijumčarenja droge... No godinama kasnije, pod još nejasnim okolnostima, uspio se vratiti pod lažnim imenom i najnormalnije pokrenuti vlastiti biznis. Kako navodi New York Times, za to mu je navodno bilo dovoljno da priloži vozačku dozvolu na ime Michael Dokovich.

Kako je zaradio prvi milijun?

Prema zakonu iz 1996. godine, privatnicima je u SAD-u bilo dozvoljeno postavljanje bankomata izvan prostorija banaka. Za početak, Frljučkić/Dokovich je preko brata Hamdije 2001. i 2002. u New Yorku kupio nekoliko desetaka bankomata - stajali su ga oko 3000 američkih dolara svaki - pa ih instalirao u trgovinama i na ostalim frekventnim mjestima te postupno širio mrežu. Funkcionirali su poput pravih, s njega ste najnormalnije mogli podignuti novac. Osim što su njegovi bankomati automatski imali instaliranu opremu koja bi bilježila PIN i sve ostale informacije o bankovnim računima Njujorčana. Kako su utvrdili američki istražitelji, najmanje 3,5 milijuna dolara neobjašnjivo je nestalo s računa građana New Yorka u prevari koju su uspjeli detektirati tek nakon nekoliko mjeseci.

- Kad sam prijavio banci da mi nedostaje 1420 dolara s računa, nisu mi vjerovali da ga nisam ja podigao! Novac je bio podignut karticom, očito lažnom, i prevaranti su utipkali moj PIN. Nije mi bilo jasno kako je to moguće. U banci su me još optužili da sam ih htio prevariti - rekao je za New York Times prevareni Njujorčanin Kelly Quick.

Mjesecima se zapravo nije događalo ništa neobično s računima. Dokovichevi bankomati samo su strpljivo skidali informacije i njegovi ljudi su u miru izrađivali lažne bankovne kartice. Tek kad su počeli usisavati novac s računa 17.000 Njujorčana, pa se nekoliko mjeseci kasnije isto dogodilo i na Floridi, prevara je otkrivena i klupko se polako počelo odmotavati. Istraga je pokazala da se radi o najmanje 4000 računa i da su bankomati kupljeni na ime Michael Dokovich te Michael Bugatti. Ubrzo se ispostavilo da je riječ o dvije osobe s lažnim imenima.

Pogađate, bili su to Iljmija i Hamdija Frljučkić.

Dakle, na lažnim bankomatima zgrnuo je Dokovich prve milijune, vjerojatno puno više od 3,5 milijuna dolara za koje ga se tereti.

Kako su otkriveni?

Kako je limit dizanja gotovine na bankomatima u to vrijeme u SAD-u bio u prosjeku tisuću dolara, Dokovichev čovjek morao je u kratkom vremenu ubaciti nekoliko različitih kartica u isti bankomat, podići uvijek maksimalni dozvoljeni iznos i odmah nestati. To su obično činili u vrijeme ručka, kad je najveća gužva. Potom bi nestali u podzemnoj željeznici. Nekoliko puta su agenti bili obaviješteni o sumnjivim transakcijama i lovili prevarante kao u filmovima, ali tek kad ih je Citibank jednog poslijepodneva obavijestio da je s različitih računa na istom bankomatu u iznimno kratkom vremenu podignuto 7000 dolara, napokon je ulovljen lopov. Bio je to izvjesni Fikret Korać, za kojeg se ispostavilo da je zapravo sitna riba. Kod njega je pronađeno 11 lažnih kartica i 30.000 dolara.

Ubrzo je povezan s Hamdijom Frljučkićem i on je uhićen, ali Iljmija/Dokovich uspio je napustiti SAD. Citibank je ubrzo objavio da su samo njih na taj način oštetili za najmanje milijun dolara.

Uhićen u Grand Casinu Basel

Operaciju 'Familia' hrvatska policija započela je krajem 2017., a u listopadu 2018. godine na hrvatsko-slovenskoj granici u blizini Zagreba carinici su u šasiji Mercedesa pronašli milijun eura u gotovini. U autu je bila djevojka Michaela Dokovicha. Novac je zaplijenjen, ali policajci puštaju Dokovichevu djevojku i počinju je prisluškivati. U presretnutim telefonskim pozivima, njezin se partner hvali da je organizirao desetke sličnih prijevoza gotovine posljednjih godina.

Sljedeći dojave svojih čeških i hrvatskih kolega, agenti su 16. svibnja ove godine pratili pošiljku kokaina koja je prethodno došla na dvojni aerodrom Basel - Mulhouse privatnim letom iz Urugvaja. Istražitelji nisu očekivali da će u podzemnoj garaži Grand Casina u Baselu pasti osobno "Veliki boss". Michael Dokovich, Crnogorac sa sumnjivom prošlošću, zajedno s dvojicom sudionika, pilotom i informatičarom preuzeo je pošiljku. U prtljažniku kombija pronašli su 21 vrećicu punu droge s ukupno 600 kilograma kokaina. To je inače najveće oduzimanje opojnih droga ikad na švicarskom tlu.

Dokovich je uhićen. Njegov privatni zrakoplov M-FISH, ispostavilo se, letio je u četiri navrata u Južnu Ameriku pa u Basel, i svaki put je prevozio ogromne količine kokaina za europsko tržište.

Početkom 2019. osnovao je zrakoplovnu tvrtku MD Global Jet i angažirao češke pilote koji su prevozili navodne VIP putnike u pratnji pravih stjuardesa, sve kako bi prikrili pravi razlog letova za Južnu Ameriku. Ispostavilo se da Ilmija Frljučkić/Mike Dokovich zapravo trguje kokainom iz svog stana u zagrebačkim Šestinama pod raznim pseudonimima. Njegova banda, pišu švicarski mediji, uključuje i korumpiranog hrvatskog policajca, koji mu je pomagao u stvaranju lažnih identiteta. Bilo ih je, rekosmo, najmanje devet.