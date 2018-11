Bozanić će otići oko Uskrsa, a zna se i tko će ga naslijediti?

Nakon što su hrvatski biskupi završili svoj pohod “Ad limina apostolorum”, papa Franjo primio je dvojicu biskupa pojedinačno i to nadbiskupa, zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića koji je bio na sastanku kod Pape u četvrtak 15. studenoga. Samo dan kasnije Papa je primio porečko-pulskoga biskupa mons. Dražena Kutlešu.

Smatra se kako su susreti bili značajni, s obzirom na priče u crkvenim kuloarima kako će Bozanić otići s katedre zagrebačkog nadbiskupa, a da će ga naslijediti upravo biskup Kutleša, piše Večernji list.

- To potvrđuje sve ono što se može čuti, tj. prije odlaska naših biskupa u Rim govorilo se da bi kardinal Bozanić mogao otići oko Uskrsa, a to je onda upravo to - kažu Večernjem sugovornici u Crkvi i dodaju kako je moguće da je papa Franjo kardinalu Bozaniću ponudio čelno mjesto u nekoj od kongregacija, o čemu se također govorilo prije nekoga vremena.

Na službenim stranicama Zagrebačke nadbiskupije navodi se kako je papa Franjo primio kardinala Bozanića kao član Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata i Kongregacije za katolički odgoj te Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije.